Киану Ривз и Вайнона Райдер зовут друг друга мужем и женой после «Дракулы»

Американская актриса Вайнона Райдер рассказала о своих отношениях с Киану Ривзом. Звезда «Очень странных дел» и «Битлджуса» заявила, что они постоянно шлют друг другу юморные поздравления с днём рождения, где они называют себя мужем и женой.

© кадры из фильма «Дракула»

Дело в том, что в 1992 году вышел фильм «Дракула», где персонажи актёров поженились. На съёмки пригласили настоящих священников, так что технически актёры выступают мужем и женой друг для друга. Ривз и Райдер постоянно вспоминают об этом в текстовых сообщениях, хоть и относятся к этому с юмором.

Мы часто переписываемся и всегда говорим, кто это, хотя в тексте об этом написано. Например, в его день рождения я пишу: «С днём ​​рождения, мой муж». А потом он такой: «Привет, моя жена, я люблю тебя. 57 КР». То есть он пишет инициалы и свой возраст. Он всегда так делает.

Райдер также заявила, что готова вновь сыграть с Ривзом, назвав его «особенным актёром». Поэтому она бы согласилась появиться в «Джоне Уике 5», съёмки которого могут стартовать в 2025 году.