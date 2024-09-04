Ирина Старшенбаум и Петр Федоров замечены на съемках нового фильма

Ирина Старшенбаум и Петр Федоров снимаются в фильме в Нижнем Новгороде. Видео с актерами на Большой Покровской опубликовали очевидцы в соцсетях.

Актеров заметили в арке между Холодным переулком и улицей Большой Покровской.

На кадрах видно Петра Федорова вблизи, но Ирину Старшенбаум сложно разглядеть: актриса стояла спиной к авторам ролика.

В какой картине снимаются артисты и какие еще локации будут задействованы — неизвестно. По данным «Кинопоиска», у актеров сейчас нет совместных проектов. Петр Федоров снимается в сериале «Фулл Хаус», драмах «Сын мой» и «Как дети», а Ирина Старшенбаум — в сериале «Горизонт», боевике «Девятая планета», драме «Точка отрыва» и в фантастическом американском фильме «The Primary Talent». 18+

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что съемки комедии «Три сестры» завершились в парке «Швейцария».