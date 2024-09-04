Состоялся кастинг собак на роль в сериале о Мухтаре
На ВДНХ в рамках Московской международной недели кино состоялся кастинг собак на роль в сериале о Мухтаре на телеканале «НТВ». Победителем стала овчарка по кличке Блэйд вместе со своей хозяйкой Натальей Головиной.
Принять участие в кастинге могли овчарки старше полутора лет. Для этого их хозяевам нужно было заполнить анкету на официальном сайте «НТВ» и прислать фотографию своего питомца. Всего поступило более 100 заявок. В результате командой проекта было выбрано 14 собак для участия в очном туре кастинга. На первом и втором этапах отбора, состоявшегося на ВДНХ, участники демонстрировали свои навыки и выполняли задания кинолога, а члены жюри выставляли им оценки. Судейские кресла заняли актёры сериала «Мухтар. Он вернулся»: Дмитрий Кривошеев, Антон Юрьев, Валерия Бурдужа, Анастасия Кравченя и Александр Ляпин, а также кинолог Денис Тютрюмов.
Дмитрий Кривошеев, исполнитель роли Глеба Котова:
«Пушистый актёр, исполняющий роль Мухтара, должен быть хорошо надрессирован, это самое главное. Помимо этого, ему нужно уметь импровизировать в кадре, быть интересным «собеседником», хорошо чувствовать человека, не бояться его. Если сниматься в кино будет зашуганный робот, который ладит только с хозяйкой, это будет не то. Я и на съёмочной площадке, и на кастинге не перестаю удивляться тому, насколько собаки умны, на что они способны. На таком мероприятии я впервые в роли жюри, судить всегда тяжело, особенно когда речь идёт о настолько безобидных созданиях, как собаки. Всем хочется поставить «пять», всех похвалить, и забываешь вообще, что нужно выбрать только одного».