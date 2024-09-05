Кинокритик назвал зарубежного режиссера, который мог бы снять Пересильд

Российский режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с NEWS.ru предположил, что актриса Юлия Пересильд могла бы себя очень хорошо проявить в зарубежном кинематографе. По мнению киноведа, Пересильд вполне под силу сыграть не просто у иностранных режиссеров, а у настоящих мастеров своего дела.

Очень жалко, что закрыты границы, потому что Юля могла бы себя очень хорошо проявить в зарубежном кинематографе. Юле под силу сыграть и у Тома Круза («Идеальные преступления»), и у Квентина Тарантино («Криминальное чтиво»), — сказал Шнейдеров.

Кинокритик признался, что ему было бы интересно понаблюдать Пересильд и у российского режиссера и сценариста Ивана Твердовского. В январе в прокат вышел его фильм «Панические атаки», получивший главный приз московского кинофестиваля «Зимний-2023». До 2022 года премьеры работ Твердовского, которого многие критики называют одним из лучших российских режиссеров современности, проходили на престижных международных смотрах.

Ранее Пересильд на премьере сериала «Комбинация» призналась, что сталкивалась с такой трудностью, как отсутствие опыта в начале карьеры. По ее словам, иногда не хватало смелости. Актриса рассказала, с какими еще сложностями столкнулась в начале пути.