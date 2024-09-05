От снайпера до хирурга в космосе: лучшие роли Юлии Пересильд

Актриса Юлия Пересильд родилась 5 сентября 1984 года в Пскове. Ее мать работала воспитательницей в детском саду, а отец был известным в городе иконописцем. Эстонская фамилия досталась актрисе от предков по отцу, чьи родители в 1940-е годы были депортированы из Эстонии.

С ранних лет Пересильд участвовала в школьных театральных постановках и играх КВН, пела в музыкальном коллективе «Эквалайзер», а в 11 лет выступила на конкурсе «Утренняя звезда» в Москве. Получив аттестат, будущая звезда поехала в столицу, чтобы поступить в школу-студию МХАТ, но провалила вступительные экзамены и вернулась в родной город, где стала студенткой филологического факультета Псковского государственного педагогического института. Спустя год Пересильд вновь отправилась в Москву: на этот раз она успешно прошла конкурс и поступила на режиссерский факультет ГИТИСа.

Сниматься в кино Пересильд начала еще будучи студенткой: в 2003 году она сыграла деревенскую девушку Наташу в сериале «Участок», а спустя два года перевоплотилась в сестру поэта Сергея Есенина в телепроекте «Есенин» (2005). Первой большой киноработой актрисы стала роль Оли Родяшиной в фильме режиссера Эльера Ишмухамедова «Невеста» (2006), за которой последовала главная роль в картине Алексея Учителя о чеченской войне «Пленный» (2008). Эта работа стала поворотной в судьбе актрисы — как и само знакомство с культовым режиссером, который стал отцом ее двух дочерей. В 2010 году Пересильд вновь сыграла одну из главных ролей в фильме Учителя «Край», за которую получила престижные кинонаграды «Золотой орел» и «Белый слон».

После более чем успешного старта Пересильд стала одной из самых востребованных российских актрис. В числе ее самых ярких работ — роли в фильмах «Битва за Севастополь» (2015), «Холодное танго» (2017) и «Эсав» (2019), а также в сериалах «Людмила Гурченко» (2015), «Золотая Орда» (2018), «Зулейха открывает глаза» (2019), «Медиатор» (2021) и других. Значимой в карьере Пересильд стала роль в картине «Вызов» (2023), ради которой актриса вместе с режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым отправилась в космос. Съемки продолжались 12 дней, после чего экипаж с кинематографистами благополучно вернулся на Землю.

На сегодняшний день в фильмографии Пересильд более 80 работ. Помимо съемок в кино и сериалах, актриса играет в спектаклях столичного Театра Наций. В арсенале звезды несколько престижных правительственных и кинонаград, в том числе Премия президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры за вклад в развитие отечественного театрального и киноискусства. Помимо работы в кино и театре, Пересильд занимается общественной деятельностью: актриса является одним из учредителей благотворительного фонда «Галчонок», оказывающего помощь детям с органическими поражениями центральной нервной системы.