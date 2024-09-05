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От снайпера до хирурга в космосе: лучшие роли Юлии Пересильд

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Юлия Пересильд
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Юлия Пересильд 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
«Пленный» (2008). Действие картины, снятой по повести Владимира Маканина «Кавказский пленный», разворачивается летом 2000 года во время чеченской войны. Двое российских солдат должны вызвать подмогу для попавшей под обстрел и оставшейся без связи армейской колонны. Во время выполнения задания они берут в плен чеченского юношу Джамала. Героиня Пересильд — девушка Настя, которая оказывается в центре опасных событий. Фильм Алексея Учителя получил приз за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Карловых Варах.
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«Пленный» (2008). Действие картины, снятой по повести Владимира Маканина «Кавказский пленный», разворачивается летом 2000 года во время чеченской войны. Двое российских солдат должны вызвать подмогу для попавшей под обстрел и оставшейся без связи армейской колонны. Во время выполнения задания они берут в плен чеченского юношу Джамала. Героиня Пересильд — девушка Настя, которая оказывается в центре опасных событий. Фильм Алексея Учителя получил приз за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Карловых Варах. 
© Централ Партнершип
«Край» (2010). В 1945 году в отдаленный сибирский поселок с говорящим названием Край приезжает фронтовик, в прошлом машинист паровоза Игнат (Владимир Машков). Герой быстро сходится с местной красавицей Софьей (Пересильд), которая воспитывает спасенного ей немого немецкого мальчика Пашку. Когда Игнат узнает, что недалеко от поселка стоит заброшенный немецкий паровоз, он решает обследовать его и обнаруживает внутри нечто совершенно неожиданное.
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«Край» (2010). В 1945 году в отдаленный сибирский поселок с говорящим названием Край приезжает фронтовик, в прошлом машинист паровоза Игнат (Владимир Машков). Герой быстро сходится с местной красавицей Софьей (Пересильд), которая воспитывает спасенного ей немого немецкого мальчика Пашку. Когда Игнат узнает, что недалеко от поселка стоит заброшенный немецкий паровоз, он решает обследовать его и обнаруживает внутри нечто совершенно неожиданное. 
© Централ Партнершип
«Дело гастронома №1» (2011). Сюжет основан на реальной истории советского торгового деятеля, директора Елисеевского гастронома Юрия Соколова, который был казнен в 1984 году за хищения в особо крупных размерах. Вместо Соколова в сериале — директор «Гастронома №1» Георгий Беркутов (Сергей Маковецкий), собрать компромат на которого новый генсек СССР Юрий Андропов (Вячеслав Жолобов) поручает начальнику следственного отдела Павлу Скачко (Михаил Пореченков). Пересильд в сериале сыграла супругу Скачко Машу.
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«Дело гастронома №1» (2011). Сюжет основан на реальной истории советского торгового деятеля, директора Елисеевского гастронома Юрия Соколова, который был казнен в 1984 году за хищения в особо крупных размерах. Вместо Соколова в сериале — директор «Гастронома №1» Георгий Беркутов (Сергей Маковецкий), собрать компромат на которого новый генсек СССР Юрий Андропов (Вячеслав Жолобов) поручает начальнику следственного отдела Павлу Скачко (Михаил Пореченков). Пересильд в сериале сыграла супругу Скачко Машу. 
© Star Media

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«Людмила Гурченко» (2015). В основу сюжета сериала о судьбе Людмилы Гурченко легли три книги, написанные самой артисткой: «Мое взрослое детство», «Аплодисменты» и «Люся, стоп». Изначально в роли народной артистки СССР режиссеры видели Нонну Гришаеву, но в итоге остановились на Пересильд. Сериал получил смешанные отзывы критиков, но зрители приняли проект очень тепло — «Людмила Гурченко» вошла в топ-10 лучших сериалов 2015 года.
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«Людмила Гурченко» (2015). В основу сюжета сериала о судьбе Людмилы Гурченко легли три книги, написанные самой артисткой: «Мое взрослое детство», «Аплодисменты» и «Люся, стоп». Изначально в роли народной артистки СССР режиссеры видели Нонну Гришаеву, но в итоге остановились на Пересильд. Сериал получил смешанные отзывы критиков, но зрители приняли проект очень тепло — «Людмила Гурченко» вошла в топ-10 лучших сериалов 2015 года. 
© ИнкФильм
«Битва за Севастополь» (2015). В биографической военной драме режиссера Сергея Мокрицкого Юлия Пересильд сыграла легендарную женщину-снайпера Людмилу Павличенко, которая уничтожила более трех сотен солдат противника в годы Великой Отечественной войны. Ради этой роли актрисе, которая на тот момент была на шестом месяце беременности, пришлось пройти непростые пробы, включавшие тяжелую физическую активность. Фильм получил множество престижных кинонаград, а Пересильд удостоилась премии «Золотой орел» в категории «Лучшая женская роль в кино».
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«Битва за Севастополь» (2015). В биографической военной драме режиссера Сергея Мокрицкого Юлия Пересильд сыграла легендарную женщину-снайпера Людмилу Павличенко, которая уничтожила более трех сотен солдат противника в годы Великой Отечественной войны. Ради этой роли актрисе, которая на тот момент была на шестом месяце беременности, пришлось пройти непростые пробы, включавшие тяжелую физическую активность. Фильм получил множество престижных кинонаград, а Пересильд удостоилась премии «Золотой орел» в категории «Лучшая женская роль в кино». 
© КиноДело
«Зулейха открывает глаза» (2019). В экранизации романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании крестьян и переселении их в Сибирь партнерами Пересильд в кадре стали Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина и другие звезды российского кинематографа. Сериал стал самым рейтинговым шоу сезона на телеканале «Россия 1», но при этом получил массу критики — создателей обвиняли в антисоветской пропаганде, русофобии, неуважении к татарам и мусульманам.
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«Зулейха открывает глаза» (2019). В экранизации романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании крестьян и переселении их в Сибирь партнерами Пересильд в кадре стали Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина и другие звезды российского кинематографа. Сериал стал самым рейтинговым шоу сезона на телеканале «Россия 1», но при этом получил массу критики — создателей обвиняли в антисоветской пропаганде, русофобии, неуважении к татарам и мусульманам. 
© Кинокомпания «Русское»
«Эсав» (2019). Литературной основой сценария первого англоязычного фильма режиссера Павла Лунгина стал роман израильского писателя Меира Шалева. В центре сюжета — современный пересказ библейской истории братьев Иакова и Эсава из книги Бытия. Юлия Пересильд сыграла в картине роль Сары — жены отца семейства Аврахама (Харви Кейтель).
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«Эсав» (2019). Литературной основой сценария первого англоязычного фильма режиссера Павла Лунгина стал роман израильского писателя Меира Шалева. В центре сюжета — современный пересказ библейской истории братьев Иакова и Эсава из книги Бытия. Юлия Пересильд сыграла в картине роль Сары — жены отца семейства Аврахама (Харви Кейтель). 
© Мастерская Павла Лунгина
«Петровы в гриппе» (2020). Фильм режиссера Кирилла Серебренникова, снятый по роману Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», рассказывает о нескольких днях из жизни автослесаря Петрова и его семьи. Накануне Нового года герои заболевают гриппом и под воздействием высокой температуры перестают отличать реальность от бреда. Партнерами Пересильд по съемочной площадке стали Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников и Юра Борисов. Картина была тепло встречена на Каннском кинофестивале, где получила приз за лучшую операторскую работу.
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«Петровы в гриппе» (2020). Фильм режиссера Кирилла Серебренникова, снятый по роману Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», рассказывает о нескольких днях из жизни автослесаря Петрова и его семьи. Накануне Нового года герои заболевают гриппом и под воздействием высокой температуры перестают отличать реальность от бреда. Партнерами Пересильд по съемочной площадке стали Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников и Юра Борисов. Картина была тепло встречена на Каннском кинофестивале, где получила приз за лучшую операторскую работу. 
© Bord Cadre Films

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«Угрюм-река» (2020). В центре сюжета экранизации одноименного романа Вячеслава Шишкова — история семьи Громовых. Отец и сын — Петр (Александр Балуев) и Прохор (Александр Горбатов) Громовы — влюбляются в роковую красавицу Анфису Козыреву (Пересильд). Несмотря на то, что сериал получил довольно высокий рейтинг, зрители ругали его за слишком вольную интерпретацию сюжета и игру актеров. Пересильд досталось больше всех: по мнению зрителей, Анфиса в ее исполнении была неубедительна и не дотягивала до образа, который воплотила актриса Людмила Чурсина в советской экранизации романа 1968 года.
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«Угрюм-река» (2020). В центре сюжета экранизации одноименного романа Вячеслава Шишкова — история семьи Громовых. Отец и сын — Петр (Александр Балуев) и Прохор (Александр Горбатов) Громовы — влюбляются в роковую красавицу Анфису Козыреву (Пересильд). Несмотря на то, что сериал получил довольно высокий рейтинг, зрители ругали его за слишком вольную интерпретацию сюжета и игру актеров. Пересильд досталось больше всех: по мнению зрителей, Анфиса в ее исполнении была неубедительна и не дотягивала до образа, который воплотила актриса Людмила Чурсина в советской экранизации романа 1968 года. 
© Студия «Русский проект»
«Медиатор» (2021–2023). Главный герой сериала — профессиональный переговорщик и искусный манипулятор Андрей Павлов (Андрей Бурковский), который способен решить чьи угодно проблемы, но только не свои собственные. В первых двух сезонах сериала Пересильд сыграла сотрудницу ФСБ Машу Русанову, с которой главный герой заводит роман, параллельно расследуя дело о череде подозрительных суицидов среди подростков. Изначально актриса отказалась от роли в «Медиаторе», но Бурковский смог ее переубедить.
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«Медиатор» (2021–2023). Главный герой сериала — профессиональный переговорщик и искусный манипулятор Андрей Павлов (Андрей Бурковский), который способен решить чьи угодно проблемы, но только не свои собственные. В первых двух сезонах сериала Пересильд сыграла сотрудницу ФСБ Машу Русанову, с которой главный герой заводит роман, параллельно расследуя дело о череде подозрительных суицидов среди подростков. Изначально актриса отказалась от роли в «Медиаторе», но Бурковский смог ее переубедить. 
© START
«Вызов» (2023). В центре сюжета — талантливый хирург Женя Беляева (Пересильд), которая отправляется в космос, чтобы провести срочную операцию космонавту Олегу Богданову (Олег Новицкий). Драма Клима Шипенко стала первым фильмом в истории кино, снятым на Международной космической станции при участии профессиональных актеров. Пересильд и Шипенко готовились к полету несколько месяцев — тренировались в скафандрах, изучали конструкцию и оборудование МКС и корабля «Союз МС», а также проходили испытания на центрифуге и в барокамере. В общей сложности режиссер и актриса провели в космосе 12 дней, за которые смогли отснять около 30 часов материала.
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«Вызов» (2023). В центре сюжета — талантливый хирург Женя Беляева (Пересильд), которая отправляется в космос, чтобы провести срочную операцию космонавту Олегу Богданову (Олег Новицкий). Драма Клима Шипенко стала первым фильмом в истории кино, снятым на Международной космической станции при участии профессиональных актеров. Пересильд и Шипенко готовились к полету несколько месяцев — тренировались в скафандрах, изучали конструкцию и оборудование МКС и корабля «Союз МС», а также проходили испытания на центрифуге и в барокамере. В общей сложности режиссер и актриса провели в космосе 12 дней, за которые смогли отснять около 30 часов материала. 
© Первый канал
На протяжении нескольких лет Юлия Пересильд состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем. Свой роман влюбленные не афишировали, так как постановщик был официально женат на кинопродюсере Кире Саксаганской. В отношениях с Учителем у Пересильд родились две дочери — Анна (2009) и Мария (2013). В 2023 году Анна обрела широкую известность, сыграв Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В интервью YouTube-шоу «Света вокруг света» Пересильд заявила, что дочь стала популярнее нее: «Запросы по мне, а я в космос летала, — 220 тысяч, запросы по Ане — 420 тысяч. Я говорю: «Я зачем в космос летала, Аня?» Мы смеемся дома». На фото: Юлия Пересильд с дочерьми Анной (слева) и Машей, 2024 год
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На протяжении нескольких лет Юлия Пересильд состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем. Свой роман влюбленные не афишировали, так как постановщик был официально женат на кинопродюсере Кире Саксаганской. В отношениях с Учителем у Пересильд родились две дочери — Анна (2009) и Мария (2013). В 2023 году Анна обрела широкую известность, сыграв Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В интервью YouTube-шоу «Света вокруг света» Пересильд заявила, что дочь стала популярнее нее: «Запросы по мне, а я в космос летала, — 220 тысяч, запросы по Ане — 420 тысяч. Я говорю: «Я зачем в космос летала, Аня?» Мы смеемся дома». На фото: Юлия Пересильд с дочерьми Анной (слева) и Машей, 2024 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В 2021 году Пересильд заявила, что они с Учителем «уже достаточное количество лет не вместе», а в 2023-м стало известно о романе звезды с ее партнером по фильму «Вызов», актером Михаилом Тройником. На фото: Юлия Пересильд и Михаил Тройник на премии «VOICE. Главные лица» в Москве, 2023 год
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В 2021 году Пересильд заявила, что они с Учителем «уже достаточное количество лет не вместе», а в 2023-м стало известно о романе звезды с ее партнером по фильму «Вызов», актером Михаилом Тройником. На фото: Юлия Пересильд и Михаил Тройник на премии «VOICE. Главные лица» в Москве, 2023 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Юлия Пересильд родилась 5 сентября 1984 года в Пскове. Ее мать работала воспитательницей в детском саду, а отец был известным в городе иконописцем. Эстонская фамилия досталась актрисе от предков по отцу, чьи родители в 1940-е годы были депортированы из Эстонии.

С ранних лет Пересильд участвовала в школьных театральных постановках и играх КВН, пела в музыкальном коллективе «Эквалайзер», а в 11 лет выступила на конкурсе «Утренняя звезда» в Москве. Получив аттестат, будущая звезда поехала в столицу, чтобы поступить в школу-студию МХАТ, но провалила вступительные экзамены и вернулась в родной город, где стала студенткой филологического факультета Псковского государственного педагогического института. Спустя год Пересильд вновь отправилась в Москву: на этот раз она успешно прошла конкурс и поступила на режиссерский факультет ГИТИСа.

Сниматься в кино Пересильд начала еще будучи студенткой: в 2003 году она сыграла деревенскую девушку Наташу в сериале «Участок», а спустя два года перевоплотилась в сестру поэта Сергея Есенина в телепроекте «Есенин» (2005). Первой большой киноработой актрисы стала роль Оли Родяшиной в фильме режиссера Эльера Ишмухамедова «Невеста» (2006), за которой последовала главная роль в картине Алексея Учителя о чеченской войне «Пленный» (2008). Эта работа стала поворотной в судьбе актрисы — как и само знакомство с культовым режиссером, который стал отцом ее двух дочерей. В 2010 году Пересильд вновь сыграла одну из главных ролей в фильме Учителя «Край», за которую получила престижные кинонаграды «Золотой орел» и «Белый слон».

После более чем успешного старта Пересильд стала одной из самых востребованных российских актрис. В числе ее самых ярких работ — роли в фильмах «Битва за Севастополь» (2015), «Холодное танго» (2017) и «Эсав» (2019), а также в сериалах «Людмила Гурченко» (2015), «Золотая Орда» (2018), «Зулейха открывает глаза» (2019), «Медиатор» (2021) и других. Значимой в карьере Пересильд стала роль в картине «Вызов» (2023), ради которой актриса вместе с режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым отправилась в космос. Съемки продолжались 12 дней, после чего экипаж с кинематографистами благополучно вернулся на Землю.

На сегодняшний день в фильмографии Пересильд более 80 работ. Помимо съемок в кино и сериалах, актриса играет в спектаклях столичного Театра Наций. В арсенале звезды несколько престижных правительственных и кинонаград, в том числе Премия президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры за вклад в развитие отечественного театрального и киноискусства. Помимо работы в кино и театре, Пересильд занимается общественной деятельностью: актриса является одним из учредителей благотворительного фонда «Галчонок», оказывающего помощь детям с органическими поражениями центральной нервной системы.