Умерла актриса Алина Власова, сыгравшая роль в фильме «Исход»

Умерла актриса Алина Власова, сыгравшая главную роль в фильме «Исход». Ей было 56 лет.

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Информация о смерти появилась на портале «Кино-Театр.Ру». Там говорится, что Власова родилась 1 октября 1967 года, а умерла 6 сентября 2024-го.

Помимо фильма «Исход», указывается также другая картина, в которой играла Власова. Речь идет о детективе «Потерпевший». Актриса играла вместе с Александром Демьяненко и Владимиром Носиком.

Причины ее смерти не называются. Известно, что после съемок в двух картинах Власова посвятила себя фотографии. Ее работы печатались в известных журналах.

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