Майкл Китон решил сменить сценическое имя

Актер Майкл Китон решил подписываться настоящим именем — Майкл Китон Дуглас. Об этом актер рассказал в интервью изданию People.

Псевдоним Майкл Китон звезда «Бердмэна» и других известных картин взял еще в 1970-х. Дело в том, что, будучи молодым актером, он хотел вступить в Гильдию актеров Голливуда, но имя уже было занято известным и оскароносным актером Майклом Дугласом, сыном культового актера Кирка Дугласа.

«Я просто подумал: "эй, все мои заслуги будут принадлежать другому парню по имени Майкл Дуглас!" Поэтому решил просто взять другое имя, посидел, поизучал телефонную книгу», — рассказал Китон.

Теперь, по словам актера, в титрах фильмов с его участиям будет значиться Майкл Китон Дуглас.

Ранее стало известно, что в Сети появился трейлер фильма «Битлджус Битлджус», где актер сыграл главную роль.