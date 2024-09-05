Умер актер из «Тайн следствия» Сергей Лебедев

Скончался Сергей Лебедев, советский российский актер кино и сериалов.

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Сергей дебютировал на экране в 1989 году - сыграл главную роль в студенческой короткометражке Ивана Охлобыстина "Разрушитель волн" (персонажа озвучил сам Охлобыстин).

Далее - роли врачей в "Уроде" и культовом "ДМБ" Романа Качанова, сценарии проектов написал также Охлобыстин.

Кроме того, согласно информации отечественных агрегаторов, в фильмографии Лебедева значатся сериалы "Тайны следствия" и "Мастер и Маргарита" (18+) в версии Владимира Бортко. А также мелодрама с Алексеем Ниловым "Наркоза не будет".

Сергей Лебедев родился 4 октября 1966 года, скончался еще в августе, но информация об этом появилась на портале "Кино-театр.ру" только сейчас.

Детали выясняются.