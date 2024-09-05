Хоакин Феникс похвалил Леди Гагу за подготовку к съемкам фильма «Джокер»

Американский актер Хоакин Феникс похвалил певицу и актрису Леди Гагу (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина) за похудение к съемкам фильма «Джокер: Безумие для двоих». Соответствующий эпизод из пресс-конференции, которая прошла на Венецианском кинофестивале, публикует издание Daily Mail.

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В ходе встречи с журналистами актер вспомнил о репетициях и отметил, что его коллега за все это время сильно изменилась.

«Помню, когда я впервые встретил тебя на репетициях, а потом ты уехала на месяц. После возвращения ты сильно похудела», — рассказал Феникс.

По его словам, он был ошеломлен кардинальными переменами во внешности исполнительницы.

«Это было действительно впечатляюще. Казалось, это было очень сложно», — признался знаменитость.

В августе австралийский актер, певец и продюсер Хью Джекман рассказал о диете во время подготовки к съемкам фильма «Дэдпул».