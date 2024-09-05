«Огромный молодец». Как сыграл Никита Кологривый в сериале «Комбинация»

Никита Кологривый очень точно передал характер и внутреннею сущность продюсера «Комбинации», поделилась мнением с NEWS.ru дочь Александра Шишинина Виктория Олейникова. По ее словам, внешне Кологривый не похож на создателя легендарной женской поп-группы, но это не самое важное.

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«Безусловно он — огромный молодец, большой талант энергетически он верно передал характер папы — очень харизматичный, яркий. Никита — мастер перевоплощений и, хотя, наверное, внешней схожести с папой у него нет, у них есть общее: умение добиваться своих целей, идти своим путем», — сказала Виктория Олейникова.

Дочь Шишинина рассказала NEWS.ru, что не испытала энтузиазма, когда узнала, что готовится байопик о «Комбинации», потому что переживала, каким получится образ ее отца.

«Мы боялись, что это может быть плохо снято, как классический сериал для возрастной публики. Нам не хотелось получить такой продукт, но все хорошо сложилось», — отметила Олейникова.

Дочь продюсера «Комбинации» сообщила NEWS.ru, что она вместе с мамой, женой Александра Шишинина читала сценарий, вносила свои замечания. По ее словам, родные также дали возможность создателям сериала побывать на квартире, где жил продюсер и даже предоставили какие-то его вещи.

Ранее продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев заявил NEWS.ru, что творчество российской женской поп-группы «Комбинация» является зеркалом 1990-х годов. Он считает, что после выхода одноименного сериала про историю группы их песни обретут новую жизнь.