Валерия Гай Германика запустила открытый кастинг в кино
Режиссер Валерия Гай Германика запустила кастинг в кино в своем Telegram-канале.
Участники кастинга смогут проявить себя в актерском мастерстве и получить шанс сняться в одном из будущих проектов режиссера.
Всем желающим предлагается записать короткие видео (кружки) с выполнением предложенного задания - всего их будет два, и прислать их Валерии, после чего она выберет победителей.
Принять участие смогут и профессиональные актеры, и те, кто хочет попробовать себя в кино.
Сейчас уже опубликовано первое задание, 10 сентября в Telegram-канале появится второе.
Мини-кастинг продлится в Telegram-канале режиссера в течение месяца.