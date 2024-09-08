Валерия Гай Германика запустила открытый кастинг в кино

Режиссер Валерия Гай Германика запустила кастинг в кино в своем Telegram-канале.

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Участники кастинга смогут проявить себя в актерском мастерстве и получить шанс сняться в одном из будущих проектов режиссера.

Всем желающим предлагается записать короткие видео (кружки) с выполнением предложенного задания - всего их будет два, и прислать их Валерии, после чего она выберет победителей.

Принять участие смогут и профессиональные актеры, и те, кто хочет попробовать себя в кино.

Сейчас уже опубликовано первое задание, 10 сентября в Telegram-канале появится второе.

Мини-кастинг продлится в Telegram-канале режиссера в течение месяца.