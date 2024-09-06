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Юлии Пересильд и Авангарду Леонтьеву вручили премию Корша

Российские актеры Юлия Пересильд и Авангард Леонтьев стали лауреатами премии Корша, сообщает ТАСС.

Юлии Пересильд и Авангарду Леонтьеву вручили премию Корша
© РИА Новости

Торжественное мероприятие по вручению наград прошло в Театре Наций. Премия посвящена русскому антрепренеру Фёдору Коршу – основателю театра, здание которого сейчас занимает учреждение.

Пересильд была отмечена в номинации «Гордость», а Леонтьев в категории Мужество». Вручал награды художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

Ранее в Москве вручили театральную премию «Гвоздь сезона», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Актеры
Гордость
Юлия Пересильд
Евгений Миронов