Юлии Пересильд и Авангарду Леонтьеву вручили премию Корша

Российские актеры Юлия Пересильд и Авангард Леонтьев стали лауреатами премии Корша, сообщает ТАСС.

Торжественное мероприятие по вручению наград прошло в Театре Наций. Премия посвящена русскому антрепренеру Фёдору Коршу – основателю театра, здание которого сейчас занимает учреждение.

Пересильд была отмечена в номинации «Гордость», а Леонтьев в категории Мужество». Вручал награды художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

Ранее в Москве вручили театральную премию «Гвоздь сезона», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».