Как кинозвезды добились успеха, бросив школу

Этот список наглядно показывает, что отсутствие школьного образования совсем не помешало этим звездам добиться огромных успехов в своей творческой карьере. Правда, не всем везет так, как им. Так что школу все-таки лучше не бросать.

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Не все успешные голливудские актеры и режиссеры могут похвастаться наличием полноценного школьного образования. Многие из них в свое время приняли решение распрощаться с учебой ради реализации своих творческих амбиций. Несмотря на это, они сумели добиться впечатляющих высот в своей карьере. Давайте познакомимся с самыми яркими примерами звездных «двоечников», чей жизненный путь сложился вопреки отсутствию аттестата.

Киану Ривз в детстве страдал от дислексии, что сильно затрудняло его обучение в школе. Когда ему исполнилось 15 лет, молодой человек решил, что актерская карьера важнее для него, чем высшее образование, и бросил учебу, чтобы отправиться в Голливуд покорять вершины киноиндустрии. Как известно, этот смелый шаг в итоге принес ему всемирную славу и признание.

Роберт Де Ниро также не отличался прилежанием в школе. Ему куда больше нравилось работать на съемочной площадке — уже в 10 лет он сыграл свою первую роль в кино, а в 16 полностью сосредоточился на развитии актерского мастерства, так и не получив аттестата.

Шарлиз Терон с детства была заядлой балериной и к 16 годам твердо решила, что школа ей больше не нужна — девушка хотела посвятить себя танцам. Правда, из-за травмы колена ей пришлось отказаться от балетной карьеры, но зато она нашла свое призвание в актерском искусстве.

Непростая жизненная ситуация толкнула Николь Кидман на решение оставить школу в раннем возрасте. Когда ее мать заболела раком, девушке пришлось взять на себя заботу о семье, и на учебу уже не оставалось времени. Впрочем, это не помешало ей в 15 лет сняться в своем первом полнометражном фильме.

Джонни Деппа исключили из школы в 15 лет за непослушание, курение и систематические прогулы. Однако этот инцидент никак не помешал ему впоследствии стать одной из величайших звезд Голливуда.

Гай Ричи, режиссер культовых картин «Большой куш» и «Карты, деньги, два ствола», также никогда не получал аттестат о среднем образовании. В детстве он был очень способным мальчиком, но натянутые отношения со сверстниками заставили его в конечном счете распрощаться со школой.

Ума Турман, как и многие ее коллеги, приняла решение оставить учебу в 15 лет ради актерской карьеры. Даже влияние ее знаменитого отца-профессора не смогло удержать девушку от этого шага.

Деми Мур в 16 лет бросила школу ради мечты о карьере модели. К счастью, позднее ей указали на ее актерский талант, и она смогла добиться больших высот в киноиндустрии.

Бритни Спирс также не слишком усердствовала в школьной программе — в раннем возрасте она начала работать на телевидении, поэтому учеба отошла на второй план, а потом и вовсе перестала ее интересовать.

Джуд Лоу, можно сказать, установил своеобразный рекорд среди звездных «двоечников» — он перестал учиться в 17 лет, когда ему предложили сняться в сериале «Семья». С тех пор он так и не получил заветный аттестат.

Этот список наглядно демонстрирует, что отсутствие школьного образования вовсе не стало непреодолимым препятствием для достижения звездами головокружительного успеха. Их пример показывает, что куда важнее следовать за своими мечтами и быть готовым рисковать ради реализации творческого потенциала. Правда, не каждому так сильно везет, поэтому все-таки лучше получить аттестат и не бросать школу, если есть такая возможность.