Поддержка уехавших артистов и недовольство собой. Где сейчас Семен Фурман

Актер Семен Фурман продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил о патриотизме?

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Что известно о карьере и личной жизни Фурмана

Семен Фурман родился 9 января 1951 года в Санкт-Петербурге. В 1975 году окончил режиссерско-балетмейстерское отделение факультета театральной режиссуры Ленинградского института культуры. В 1980 году также окончил Творческую мастерскую эстрадного искусства.

Артист снимался в картинах «Штаны», «Рычаги», «Поживем — увидим», «Тонкая штучка», «Черный ворон», «Город без солнца», «Хранить вечно», «На мосту», «Счастливый конец», «Сваты-3», «Сваты-5», «100 тысяч», «Сваты-6», «Петр Лещенко. Все, что было...», «Питер — Москва», «Сваты-7», «Золотые соседи» и других. Всего в его фильмографии более 80 фильмов.

Фурман женат на женщине по имени Ольга. Пара познакомилась в конце 1970-х годов на съемках картины «Человек, которому везло», где Ольга работала помощником гримера, а Фурман снимался в массовке. В браке родился сын Даниил.

Актер рассказывал, что всегда комплексовал из-за невысокого роста и лишнего веса, однако смог жениться и построить семью.

«Я не из тех мужчин, у которых был большой выбор. А те, у кого большие возможности, как правило, не женятся очень долго. Им кажется, что романы никогда не кончатся. А я понимал, что надо хватать то, что есть. Я вообще весь состою из комплексов. И актером-то стал от безумного страха публичности и сцены. Как бабочка летит на свет и гибнет, так и я занимался всю жизнь тем, чего ужасно боялся», — признавался он.

Что Фурман думает о патриотизме

Семен Фурман заявлял, что считает патриотами тех, кто уехал из страны. К числу настоящих граждан актер отнес своих коллег Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Александра Феклистова, которые поддерживают Украину.

«Я считаю, что патриот — это не тот, кто ходит, вот это вот, с буквой Z на лбу, а тот, кто уехал сейчас. Патриоты там находятся, а враги здесь — те, кто враг этой страны. Те, кто ее любят, вот они все сейчас объявлены какими-то агентами, еще кем-то — и Смольянинов, и Феклистов, и все остальные, вот это настоящие граждане», — объяснял он журналистам НТВ.

Чем сейчас занимается Фурман

Семен Фурман продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Басни для взрослых» и «У каждого свои недостатки».

В 2023 году актер снялся в картине «Одна дома». Сейчас в прокате идет комедия «Обе две» с его участием.

В скором времени также должны выйти ленты «12 стульев» и «Местный» с Фурманом.