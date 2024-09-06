Аннабель Уоллис и Джейсон Стэйтем снимутся в боевике «Бунт»

Джейсон Стэйтем и Аннабель Уоллис («Проклятие Аннабель», «Самый громкий голос») исполнят главные роли в экшн-триллере «Бунт» (Mutiny) французского режиссера Жана-Франсуа Рише («Враг государства №1», «Крушение»). В центре сюжета некто Коул Рид, чьего босса-миллиардера-промышленника убивают прямо у него на глазах. После чего Коул вынужден пуститься бега, пока он работает над раскрытием международного заговора. Как сообщает Deadline, сценарий написали соавторы Рише по фильму «Крушение» Линдси Мишель и Дж. П. Дэвис.

© Кадр из сериала «Острые козырьки»

Основные съемки пройдут осенью 2024 года в Великобритании.