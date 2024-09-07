«За пять секунд до дубля»: звезда «Сплита» раскрыл, как отыгрывал злодея

Шотландский актер Джеймс Макэвой рассказал, что делал по 30 отжиманий перед дублями во время съемок триллера «Не говори зла». По его словам, которые приводит The Guardian, такой метод позволяет расправить плечи и сделать вены более выделяющимися. Это, как подчеркнул актер, создает необходимый угрожающий образ.

Тридцать отжиманий за пять секунд до дубля, просто чтобы расправить плечи, сделать шею толще, активизировать вены. Чтобы сделать это более животным, чтобы выглядеть так, будто я действительно могу нанести какой-то урон. Поскольку я парень ростом пять футов и семь дюймов (170 см. — NEWS.ru), приходится много проецировать, — рассказал Макэвой.

Актер отметил, что из-за низкого роста он в прошлом упустил несколько ролей, однако не считает это дискриминацией. Макэвой подчеркнул, что его никогда не притесняли на съемках по этой причине.

Ранее известный режиссер Тим Бертон признался, что «потерял себя» перед съемками сиквела фильма 1988 года «Битлджус» и даже разочаровался в киноиндустрии. По словам режиссера, вторую часть популярной картины он делал не из-за денег, а по «очень личным причинам».