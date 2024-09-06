Роль Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят» стала одной из самых знаковых в истории кинематографа. Однако мало кто знает, что Энтони Хопкинс не был первым выбором режиссера Джонатана Демми на эту роль.

Изначально Демми хотел видеть в образе харизматичного каннибала легендарного Шона Коннери. Режиссер считал, что шарм и магнетизм Коннери идеально подойдут для воплощения сложного характера доктора Лектера. Однако сам Коннери, прочитав сценарий, отказался от роли, назвав его "отвратительным".

Актеры, которые не любят свои популярные роли

После отказа Коннери, Демми обратил свое внимание на другого талантливого актера – Дэниела Дэй-Льюиса. Однако в процессе поисков идеального актера режиссер пришел к выводу, что Энтони Хопкинс – лучший кандидат на эту роль.