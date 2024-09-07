Счастье и одиночество Светланы Карпинской: как сложилась ее судьба

Светлана Карпинская – актриса театра и кино, известная многим ролью Кати Ивановой в фильме Эльдара Рязанова «Девушка без адреса». Слава после этой роли свалилась на юную девушку снежным комом – поклонники обивали пороги, на адрес киностудии приходили бесконечные письма с признаниями в чувствах, поступали многочисленные предложения о съемках. Но Карпинская, несмотря на это, всю жизнь была обижена на режиссера. Почему так случилось? И какие еще переживания о своей судьбе скрывала Карпинская под маской силы и оптимизма? MIR24.TV расскажет о нелегкой судьбе «девушки без адреса».

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Смотрите фильм «Девушка без адреса» 6 сентября в 21:15 и 7 сентября в 10:10 на телеканале «МИР».

Как студентка без актерского образования стала звездой экрана?

«Девушка без адреса» – вторая картина Эльдара Рязанова, которую сам режиссер не очень возлюбил. По его мнению, лента вышла намного слабее его дебютной «Карнавальной ночи». Однако «Девушку без адреса» любят и смотрят до сих пор, спустя более чем 60 лет. Тем более что картина пестрит звездными именами советского кино: Николай Рыбников, Юрий Белов, Сергей Филиппов, Зоя Федорова, Эраст Гарин.

Интересно, к слову, как в этот список именитых актеров протиснулась 20-летняя, никому не известная студентка филфака ЛГУ Светлана Карпинская. Ведь у нее даже не было актерского образования. Изначально роль Кати Ивановой была предназначена Людмиле Гурченко, блиставшей в первом фильме режиссера, но ее кандидатуру отклонили члены художественного совета студии. И они же «настоятельно рекомендовали» присмотреться к Карпинской. После этого Рязанов не мог не утвердить ее на роль – даже пробы не потребовались.

Натянутые отношения с Рязановым и проблемы на съемках

Отношения между актрисой и режиссером были весьма натянутые. Возможно, давление свыше послужило тому виной. Рязанов, конечно, не высказывал своего недовольства Карпинской вслух, но всячески проявлял его отношением и действиями. От того у актрисы сохранилась обида на Рязанова на долгие годы. Самая значимая роль в ее фильмографии стала весьма травмирующим опытом.

Так, актриса долгие годы вспоминала о том, что Рязанов запретил гримерам наносить Карпинской макияж, а костюмеры по его указанию были вынуждены одевать девочку в одежду «попроще». Такое отношение режиссера к исполнительнице главной роли показалось странным не только самой Светлане, но и ее коллегам по фильму. Актриса вспоминала, что когда ее снова одели в весьма странные одежды, а на голову повязали косынку, Николай Рыбников не выдержал и сказал режиссеру:

«Ты что делаешь? Девка красивая, смотри какие волосы роскошные! Зачем ты ее уродуешь?»

И это было не единственной неприятностью на съемках. Например, во время съемок эпизода, где актриса сидит под проливным дождем на скамейке, Светлана заработала ангину и проболела два месяца. А все потому, что снимали сцену в декабре при минусовой температуре, поливая бедную героиню из шланга. Чтобы Светлана не простудилась, Рязанов распорядился выдать ей необычное согревающее средство – коньяк. Правда, актриса была не пьющей.

«Но я же не пью, поэтому заболела жуткой фолликулярной ангиной. А меня вызывают на съемки. Жалуюсь на горло – ничего не знаем, приезжайте. Я села в троллейбус и притащилась в студию», – вспоминала Карпинская.

Тогда за девушку заступился Эраст Павлович Гарин. Он увидел, что актриса не здорова, потрогал ее лоб и закричал: «Сволочи! Что же вы делаете? Решили погубить девчонку?». После такой сцены Рязанов пошел навстречу и разрешил актрисе взять больничный.

В общем, Карпинская чувствовала себя довольно ущемленной. О неприязни к ней говорит и тот факт, что актрису во время съемок поселили не в гостинице с остальной группой, а «на жуткой квартире с какой-то теткой». За ней не присылали машину, да и в целом относились как к «нелюбимому ребенку» – а ведь она исполняла главную роль.

Карпинская с грустью вспоминала те времена и отзывалась отрицательно о работе в кино:

«Сначала тебя выжимают без остатка, а потом выбрасывают, как ненужную вещь», – говорила актриса.

Несмотря на все трудности и нелюбовь режиссера к своему детищу, фильм имел большой успех. Тогда на Светлану Карпинскую снежным комом свалилась народная любовь: на адрес студии приходили многочисленные письма от поклонников, на улицах ее узнавали и не давали спокойно пройти. Однако актриса по-прежнему была недовольна ролью и даже не смотрела на себя на экране. Лишь спустя много лет она признала, что картина вышла неплохой.

«Когда была молодая, вообще не могла видеть себя на экране. Потом стала старше, поняла, вроде бы ничего… Есть в этом фильме и прелестная грусть, и прозрачная, без нажимов, чистота, и лирическая нота. А у девчонки, моей героини, есть чувство собственного достоинства», – вспоминала Карпинская.

«Мне ближе театр»

После такого успеха девушку тут же приняли в Ленинградский институт театра, музыки и кино, причем сразу на второй курс. Параллельно она осталась изучать филологию в ЛГУ на заочном отделении. Получив профессию актрисы, Карпинская выбрала для себя театральную сцену – там она действительно блистала, в то время как на экране самой ее заметной ролью так и осталась «Девушка без адреса».

В 1963 году Карпинская стала служить в Театре комедии, которому посвятила 50 лет своей жизни. Предпочтение театру артистка отдала еще и потому, что в кино ей предлагали в основном роли «девочек-припевочек». А в театре она реализовала себя как актриса классического репертуара. Иногда, конечно, Карпинская возвращалась на экраны. Одной из ярких работ стала роль медсестры Фаины в телевизионном фильме «На всю оставшуюся жизнь» режиссера Петра Фоменко. Актриса говорила, что эта героиня напоминала ей Катю Иванову своей независимостью и остроумием.

Повезло в театре, не повезло в любви

Светлана Карпинская признавалась, что могла бы добиться большего успеха на своем поприще, но в приоритет всегда ставила семью. Часто она жертвовала карьерными возможностями ради благополучия близких.

Первым мужем актрисы стал сокурсник Дмитрий Зинченко, поженились они во время учебы. Брак продержался несколько лет и был несчастливым – было много манипуляций и зависти со стороны мужа, который имел меньшие успехи в карьере, чем супруга. Последней каплей стала просьба сделать аборт. Вторым избранником Светланы стал актер Геннадий Воропаев – отношения они не узаконили, но у пары появилась совместная дочь Катя. Дочь по стопам матери не пошла, а стала преподавательницей английского языка. Несмотря на постоянное внимание со стороны мужчин и бесконечные письма от поклонников, Светлана Карпинская так больше и не вышла замуж.