Дочь Папанова допустила появление актера в фильмах с помощью дипфейка

Дочь Анатолия Папанова допустила появление актера в фильмах с помощью дипфейка. Об этом сообщает «Абзац».

© Passion.ru

В последнее время среди кинорежиссеров стала популярна технология дипфейк — когда лицо знаменитости генерируется нейросетями и накладывается поверх реального человека. Так, например, удалось «оживить» Юрия Никулина в фильме «Манюня. Приключения в Москве».

По словам дочери актера Анатолия Папанова, если к ней обратятся с вопросом о том, чтобы использовать дипфейк ее отца, она не откажет режиссерам.

«Надо вести переговоры. Семья Юрия Никулина, например, согласилась на такой эксперимент. Необходимо посмотреть, где соберутся воспроизводить [отца, — прим. ред.], что это за люди и как они будут это делать. Всё очень индивидуально», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что дочь актера Анатолия Папанова обратилась к создателям ремейка «Бриллиантовой руки».