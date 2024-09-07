18-летняя тагильчанка снялась в главной роли в сериале «Дашкина любовь»

Тагильчанка Александра Новгородова, которая лишь год назад поступила в ГИТИС, уже успела заслужить внимание благодаря главной роли в сериале «Дашкина любовь», который вскоре выйдет на телеканале «Россия-1». О своих впечатлениях 18-летняя актриса рассказала на своей странице во ВКонтакте «NOVG».

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«Съёмки проходили в Ярославле, месяц пролетел в один миг», – написала актриса.

На съёмочной площадке Александра работала с известными актёрами, такими как Раиса Рязанова, Александр Пашков и Елена Ратникова.

При этом Александра известна публике по ряду музыкальных проектов. Так, в 2023 году она выпустила кавер на песню Gangsta’s Paradise и дебютный сингл «Сладкий яд». А трек певицы «Хороший мальчик» даже попал в финал VK Музыки Трамплин.

Известно, что перед поступлением в ГИТИС Александра профессионально занималась вокалом и добивалась успехов в различных конкурсах. В ГИТИСе она выбрала специальность актрисы музыкального театра, что открыло перед ней новые горизонты.

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