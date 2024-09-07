Эндрю Гарфилд ответил на слухи о своем участии в фильме «Человек-паук 4»

Эндрю Гарфилд высказался насчет циркулирующих в соцсетях слухов о его участии в фильме «Человек-паук 4», который разрабатывает студия Marvel. Некоторые инсайдеры сообщали, что Тоби Магуайр и Гарфилд должны повторить свои версии Питера Паркера в четвертом фильме.

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«Интернет — огромное пространство. Думаю, многие люди скажут что угодно, чтобы заработать клики. Так что, боюсь, вас могли обмануть», — сказал Гарфилд в интервью IndieWire.

В июле босс Marvel Кевин Файги сообщал, что «сценаристы скоро представят нам черновик» четвертого фильма о Человеке-пауке.

Интересно, что это не первый раз, когда Гарфилд отрицает слухи о своем возвращении к роли Питера Паркера. В преддверии выхода фильма «Человек-паук: Нет пути домой» он последовательно отрицал свое участие в проекте, однако в итоге сыграл важную роль, неожиданно появившись на экране.