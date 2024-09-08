Лопес встретилась с Дэймоном на премьере фильма в Торонто

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая разводится с актером Беном Аффлеком, посетила премьеру фильма Unstoppable, где встретилась с другом мужа и продюсером картины Мэттом Дэймоном, пишет People.

Компания Artists Equity, принадлежащая Аффлеку и Дэймону, сняла основанную на реальных событиях ленту об американском борце Энтони Роблсе, который родился с одной ногой, но стал чемпионом по рестлингу. Лопес сыграла мать спортсмена.

Как отмечает издание, на Международном кинофестивале в Торонто состоялась премьера ленты, а на последовавшей за просмотром вечеринке Лопес и Дэймон тесно общались около 20 минут. При этом присутствовали супруга актера и коллега Лопес по съемочной площадке.

«Джен и Мэтт начали разговаривать и долго по душам беседовали», — поделился источник.

Он добавил, что они смеялись, потом разговор стал более серьезным, и они взялись за руки.

Аффлек, который тоже продюсировал фильм, на премьере отсутствовал. Для Лопес это мероприятие стало первым значительным выходом в свет после подачи документов на развод.

Ранее Лопес и Аффлек оказались в одном месте впервые за долгое время.