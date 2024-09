Уиллем Дефо рассказал о своем необычном хобби

Кинозвезда Уиллем Дефо рассказал поклонникам о новом хобби. Как выяснилось, актер неравнодушен к русской культуре, в свободное время он развлекается переводами русских пословиц на английский язык.

© runews24.ru

В сети завирусился ролик, на котором Дефо зачитал пословицу «Хороша Маша, да не наша». В вольном переводе она звучала как «Masha is fine. But she is not mine». Закончил Дефо ее зловещим смехом, вызывав восторг российских фанатов.

Ранее знаменитость переводил и другие пословицы. К примеру, в его версии «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей» звучала как «Don’t have one hundred rubles, but have one hundred friends».

Дефо считает себя фанатом русской культуры, он заявлял о желании сняться в кино российского режиссера.