Андрей Мерзликин удивлен работой с Сергеем Светлаковым

Актер Андрей Мерзликин сыграл в фильме «Беляковы в отпуске», продюсером которого стал Сергей Светлаков. Звезда «Бумера» рассказал о совместной работе с юмористом и признался, что он оказался очень глубокомысленным человеком.

Мерзликина удивило, что Светлаков, который много шутит на экране и занимается юмором, в жизни и работе — очень серьезный человек, болеющий за свое дело.

Актер назвал Сергея семьянином, другом, кинематографистом, тщательно изучающим юмор.

«Меня поразило то, как у нас все было серьезно. За каждой шуткой, за каждым словом стоит много размышлений, проб», — сказал Мерзликин в разговоре с Газетой.Ru.

По словам артиста, он не задумывался над производством шуток, а работа со Светлаковым принесла ему новые эмоции и истинное удовольствие.

Ранее мы писали, что юморист Сергей Светлаков заработал на своей киностудии 254 миллиона рублей, при этом чистая прибыль организации составила всего 2,3 миллиона рублей. Годом ранее «Студия Свердловск» заработала 121 миллион рублей, из которых 1,6 миллиона рублей — чистая прибыль.