Эми Адамс вспомнила, что на нее набросились собаки-актеры на съемках

Актриса Эми Адамс призналась, что напугала собак на съемках экранизации романа писательницы Рейчел Йодер «Ночная сучка» («Nightbitch»). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Режиссер хоррора Мариэль Хеллер добавила, что реакция актеров-животных чуть не испортила всю съемку. Собаки начали бросаться на актрису, когда снимали одну из сцен. Поведение Адамс, пояснили затем дрессировщики, «сбило псов с толку» — они испугались, подумав, что звезда начнет их преследовать.

«[Испугались] все, кроме одной собаки», — отметила Адамс.

Также актриса поделилась, что на съемочной площадке фильма присутствовали 12 собак и столько же дрессировщиков, которые «прятались в кустах» во время съемок.

Премьера «Ночной сучки» состоялась на Международном кинофестивале в Торонто накануне. По сюжету героиня Эми Адамс после рождения ребенка страдает от депрессии из-за рутины и навалившихся на нее обязанностей. Вскоре она перестает сдерживать гнев и неожиданно замечает, как начинает превращаться в собаку.

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