Связь с Украиной, поцелуи с Бузовой, дети: как живет Станислав Бондаренко

Станислав Бондаренко — актер театра и кино. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его позиции по спецоперации и отношениях с Ольгой Бузовой?

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Что известно о карьере и личной жизни Бондаренко

Станислав Бондаренко родился 2 июля 1985 года в украинском Днепрорудном Запорожской области, но в 11-летнем возрасте с семьей переехал в Москву.

Бондаренко окончил ГИТИС. Он снимался в картинах «Талисман любви», «Женщина, не склонная к авантюрам», «Провинциалка», «Красота требует...», «Ищу тебя», «Нелюбимый», «Поцелуй судьбы», «Золотая клетка», «Иллюзия счастья», «Верни мою любовь», «Красотки», «Непридуманная жизнь», «Анна с Молдаванки», «Во имя любви», «Три королевы», «Частная жизнь», «Легенды „Орленка“», «Стикер» и других. Всего в его фильмографии более 70 работ.

Первой женой Бондаренко была экономист Юлия Чиплиева. В браке родился сын Марк, но спустя время супруги развелись.

«Мы просто перестали слышать друг друга. Все время скандалили, кричали. Я помню, что наш сын Марк очень расстраивался, подходил, просил, чтобы мы не ссорились. В чем она меня только ни обвиняла. Обвиняла и в изменах. Знаете, ведь партнеры в кино — это практически всегда девушки, она меня очень ревновала. Но я никогда не изменял», — делился артист.

Сейчас Бондаренко женат на предпринимательнице и модели Аурелии Алехиной. Пара воспитывает двух дочерей: Алексию и Микаэлу.

Что известно об отношениях Бондаренко с Бузовой

В октябре 2023 года Станислав Бондаренко снялся в клипе певицы и телеведущей Ольги Бузовой «Верни». В ролике были постельные сцены: в кадре артисты предавались любовным утехам на кухонном столе.

Жена Бондаренко Аурелия Алехина во время премьеры клипа призналась, что не знала о поцелуях супруга и Бузовой. При этом она не расстроилась.

«Самое главное — заплатили, потому что есть предложения от известных людей, которые не платят», — высказалась Алехина.

Что Бондаренко говорил о спецоперации

Станислав Бондаренко родился на Украине, но с 11-летнего возраста живет в России. Актер заявлял, что именно РФ, в которой родились его дети, он считает своей родиной. Бондаренко поддерживает спецоперацию и не видит в этом предательства.

«К негативу я отношусь спокойно. Предателем родины Украины себя не считаю. Ни один из родственников не назвал меня предателем, ни один не позвонил и не сказал, что я предал род. Моя родина на данный момент — Российская Федерация, где я живу уже долгое время. Здесь рождены мои дети. Я воспитываю детей по тем правилам, которые есть здесь. Я общаюсь даже с офицерами. Россия — великая и сильная страна. И если часть Украины хочет победить великую страну Россию, то это для меня становится смешным», — заявлял артист в программе «Жизнь и судьба».

Чем сейчас занимается Бондаренко

Станислав Бондаренко продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Бывшие», «Пиковая дама», «Как важно быть серьезным», «Тайга, или Провинциальные анекдоты», «Охота на мужчин», «Бесприданница» и «Не все коту масленица».

В 2023 году актер снялся в проектах «Странный дом», «Метод уборщицы», «Зеркало для оборотня» и «Тихий человек».

В 2024 году вышла комедия «Курьеры» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Идеальная жертва», «УничтоЖанна», «Анна с Молдаванки. 5 лет спустя» и «Кукушонок» с Бондаренко.