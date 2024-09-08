Тайный муж, рождение сына, слезы из-за СВО: куда пропала Мария Миронова

Народная артистка России Мария Миронова продолжает творческую деятельность. Что известно о ее личной жизни и позиции по спецоперации?

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Что известно о карьере и личной жизни Мироновой

Мария Миронова родилась 28 мая 1973 года в Москве в семье актеров Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Училась в театральном училище им. Щукина, но после рождения сына в 1993 году перевелась во ВГИК.

Актриса снималась в лентах «Олигарх», «Теория запоя», «Ночной дозор», «Гибель Империи», «Никто, кроме нас...», «Личное дело майора Баранова», «Родина», «Следователь Тихонов», «Холоп», «Обратная связь», «Родитель», «Кукольник» и других. Всего в ее фильмографии более 70 работ.

Первым мужем Марии Мироновой был медиаменеджер Игорь Удалов. В браке родился сын Андрей. Вторым супругом был политик Дмитрий Клюков.

Помимо этого, Миронова состояла в отношениях с сыном народной артистки России Любови Полищук Алексеем Макаровым. По информации СМИ, влюбленные были расписаны, однако Миронова это отрицала.

СМИ сообщали, что сейчас актриса замужем за коллегой Андреем Сорокой, который младше ее на 19 лет. В 2019 году, в 46-летнем возрасте, Миронова стала мамой второй раз — у нее родился сын Федор.

«Меня удивляют люди. Когда я ходила беременной в 17 лет, мне все говорили: "Ты с ума сошла. Так рано ребенок... Зачем?" Сейчас, в 45, тоже много народу крутило пальцем у виска. В моей жизни получилось так. И я абсолютно не жалею об этом, а безумно счастлива, что все так случилось», — делилась артистка.

При этом она опровергла информацию об отношениях с Сорокой.

«Мой муж — директор по развитию крупной компании, которая очень известна на офтальмологическом рынке. Я всю жизнь не любила личное выставлять, и у меня в семье никто этого не любит, сын Андрей, кстати, тоже. Никто не хочет себя демонстрировать», — объясняла Миронова.

Что Миронова говорила о спецоперации

Мария Миронова говорила, что не может предать или оставить родину, но уважительно относится и к людям из других стран.

«Я родилась в России, тут родились мои дети, тут могилы моих родителей. Для меня это место — особенное, место моей силы. Но я глубоко уважаю других людей, и их миллионы и миллиарды, которые родились в других местах и странах. Я плачу, потому что не могу разделить! Я не могу сказать, что одни "достойны", а другие — нет... Как мне кажется, важно сейчас только одно — оставаться людьми. Не уничтожать своим "мнением" ближнего своего», — комментировала актриса.

При этом она открыто не высказывала свое мнение о проведении спецоперации. На вопрос подписчиков о ее нежелании обсуждать происходящие события артистка отреагировала эмоционально, заявив, что «не молчит, а плачет от безысходности».

«Я не молчу. Я плачу от безысходности. Я сказала одной из первых. И не один раз. Не хотят видеть и слышать. Когда захотят, думаю, уже будет поздно», — объясняла Миронова.

Чем сейчас занимается Миронова

Мария Миронова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях Woman и «Шут Балакирев».

В 2023 году артистка снялась в картинах «Холоп-2», «Гид и большие соблазны», «Сама виновата?», «Загадай любовь» и «Осьминог».

В 2024 году вышли сериалы «Постучись в мою дверь в Москве» и «Беспринципные чтения. Истории про мам» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Роднина» и «Берлинская жара» с Мироновой.