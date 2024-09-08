Умер заслуженный артист РФ Леонид Окунев

8 сентября ушел из жизни Леонид Окунев, советский и российский актер театра и кино.

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Леонид Окунев родился в 1949 году. Окончил Тюменский государственный институт искусств и культуры. В 1969-1971 годах - актер Челябинского областного драматического театра, в 1972-1991-м, с перерывом, - в Тюменском областном драматическом театре. В 1975-1977 и в 1991-1992 годах - руководитель студенческого театра миниатюр Тюменского индустриального института.

Работал в Архангельском драматическом театре, Северо-Казахстанском областном драматическом театре, в 1992-1993-м - актер Камерного драматического театра "Империя". С 1993 года артист был художественным руководителем ТОО "Русский Ангажемент", с 2005-го худрук, директор и актер "Молодежного театра "Ангажемент" имени Загоруйко.

Снимался с 1960-х: "Пассажир с "Экватора"", "Один и без оружия", "Макаров", "Золотой теленок" 2005-го (Паниковский), "Братья Карамазовы" 2008-го, "Угрюм-река" 2020-го, "Мосгаз" - всего порядка 40 кинокартин и сериалов.

Об уходе заслуженного артиста РФ сообщает портал "Тюменская область сегодня" со ссылкой на региональное отделение Союза писателей России.