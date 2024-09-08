Умер актер из "Место встречи изменить нельзя" Валерий Бассэль

8 сентября ушел из жизни Валерий Бассэль, советский украинский актер театра, кино и сериалов, режиссер и театральный деятель.

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Валерий Михайлович Бассэль родился 12 июля 1939 года в Москве. Окончил Новосибирское театральное училище. В 1971-1973 годах - актер Калининградского театра. Работал в Одесском русском драмтеатре в 1972-1990 годах. Руководитель Камерного еврейского театра "Суета сует" - с 1995-го. Ставил спектакли в Одесском театре кукол.

Снимался с первой половины 1970-х, фильмография - очень представительная: "Место встречи изменить нельзя" и "Контрабанда" Говорухина, "Волшебный голос Джельсомино", "Трест, который лопнул", "Зеленый фургон" 1983-го, "12 стульев" (германская версия 2004-го), "Есенин", "Иван Подушкин. Джентльмен сыска".

В последние годы актер активно снимался в российско-украинских проектах, а в 1993-м принимал участие в "Джентельмен-шоу".

Об уходе заслуженного артиста Украины сообщает портал "Одесская жизнь" со ссылкой на Одесский театр кукол.