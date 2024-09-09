На Осеннем культурном марафоне пройдут бесплатные встречи с известными актерами

В Пятигорске стартует Пятый фестиваль «Осенний культурный марафон». С 9 по 14 сентября в нем примут участие известные актеры и писатели, в том числе Дмитрий Харатьян и Юрия Поляков.

Открытие фестиваля начнется с выставки народного художника России Зураба Церетели «Чарли-мечтатель». На ней представят работы мастера, посвященные жизни и творчеству актера немого кино Чарли Чаплина.

«Я благодарен Российскому фонду культуры за возможность для пятигорчан и гостей города познакомиться с творчеством Зураба Церетели. Уверен, для многих эта выставка станет открытием. Буйство красок, эмоций, образов — все это объединено в этой выставке», — сказал ТАСС глава города Дмитрий Ворошилов.

В день открытия фестиваля в Пятигорске также представят спектакль «Жены артистов» Никиты Михалкова. В дни культурного марафона проведут и другие мероприятия, в том числе выставку иллюстраций «От мифа к сказке» художника-иллюстратора Анны Хопта, концерт «Классика сквозь века» симфонического оркестра «Северная симфония».

В течение недели жители и гости Пятигорска смогут побывать на творческих вечерах известных артистов и литераторов. В частности, в городе пройдут встречи с актером Дмитрием Харатьяном, артисткой Оксаной Сташенко и писателем Юрием Поляковым. Вход на творческие встречи будет бесплатным.

Фестиваль проводится Российским фондом культуры и администрацией Пятигорска. ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.