На кинофестиваль «Алтын минбар» приехал Сергей Никоненко

В Казань на ХХ Международный кинофестиваль "Алтын минбар" приехал Народный артист России Сергей Никоненко.

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Напомним, что артист работает в кино уже 64 года. Он сыграл 232 роли, как режиссер снял 17 кинокартин и один сериал, написал сценарии для 7 фильмов. Мы знаем его по таким проектам, как "Инспектор ГАИ", "Зимний вечер в Гаграх", "Мастер и Маргарита" и многим другим.

К слову, это не первый визит народного артиста в Казань. Он и ранее приезжал в столицу Татарстана со спектаклями и мелодекламациями. Мы расспросили его о любимых ролях.

- Обычно я играл по одной-две роли в год, - говорит Никоненко. – Однако есть роль, которая меня не отпускает до сих пор, хотя сыграл я ее больше 50 лет назад – это главная роль в фильме ''Пой песню, поэт…'', где я играю великого Сергея Есенина.

Артист признается, что именно произведения великих поэтов России (в их числе Александр Пушкин) дарят ему мотивацию справляться с трудностями. И не только ему.

- Однажды я ездил на Донбасс для того, чтобы поддержать боевой дух наших военных стихами литераторов.

Я благодарен судьбе за то, что все 64 года я был и остаюсь востребованным.

Скоро выйдут мои новые работы – картины "Баба Яга спасает Новый год", "Три друга, клад и матрос Кошка", сериал "Склифосовский".