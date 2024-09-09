Умерла актриса Снежана Стамеска

8 сентября ушла из жизни Снежана Стамеска, югославская и македонская актриса театра, кино и телевидения.

Стамеска родилась в 1946 году, в 1970-м окончила Театральную академию в Белграде и сразу была принята в труппу Драматического театра в своем родном городе - Скопье. Там она сыграет порядка полусотни ролей - до выхода на пенсию в 2010-м.

Экранный дебют - двумя годами ранее, фильмография - более сорока фильмов и сериалов: "Мальва", "Жажда", "Я говорил тебе", "Под завязку", "Освобождение Скопье", "Балканы не мертвы".

О кончине актрисы передает "Слободен печат". Похороны пройдут сегодня, 9 сентября.