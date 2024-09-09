Эндрю Гарфилд ответил на слухи о своем возвращении к роли Человека-паука

Британский актёр Эндрю Гарфилд прокомментировал слухи о своём возвращении к роли Человека-паука во вселенной Marvel. Артист призвал не верить в подобную информацию от всевозможных инсайдеров, отметив, что Интернет — большое место, где каждый может выдавать желаемое за действительное.

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При этом Гарфилд не отрицает, что его герой обладает большим потенциалом для рассказа интересных историй. Судя по всему, актёр не прочь вернуться к роли Дружелюбного соседа, если его заинтересует сценарий.

Мне кажется, про Человека-паука можно снять бесконечное количество фильмов. Это не значит, что мы должны или будем их снимать, но у этого героя всегда есть истории, которые можно рассказать.

Ближайшим фильмом Эндрю Гарфилда станет драма «Время жить» с Флоренс Пью. Картина выйдет в российском прокате 31 октября с привычным русским дубляжом.