Актриса Урсуляк рассказала, чем ей помогли роли мам

В прокат вышла драма Владимира Грамматикова "Смотри на меня!" — автобиографическая история из детства режиссёра, в которой роль его матери сыграла Александра Урсуляк. Metro поговорило с актрисой на фестивале "Окно в Европу" в Выборге, где состоялся показ фильма.

— Могу сказать, что, во-первых, как модно сейчас говорить, это всё основано на абсолютно реальных событиях, потому что это автобиографическая история Владимира Александровича Грамматикова, реальная история его семьи, история о его маме, его братьях и сёстрах и о папе, которого внезапно вызвали из Свердловска, где они все жили, в Москву, после чего связь с ним прервалась на год. Тогда она взяла всё, что было: корову, все вещи и пианино, и со всеми детьми тайно, в товарном вагоне, под предлогом, что везёт какой-то особой важности иностранный груз, по липовым документам, полулегально поехала через всю страну в Москву. И ехала она, не очень точно понимая, куда она доедет и есть ли смысл ехать вообще, потому что найдёт ли она мужа, жив ли он, здоров ли и всё ли в порядке между ними — тоже непонятно. А написана эта история очень талантливым сценаристом Андреем Кончаловским, поэтому в фильме достаточно динамично развиваются события: как они ехали, какие были опасности и приключения на их пути. А для меня самым важным были размышления главной героини — от абсолютного непонимания, что она делает, от решимости даже какой-то до абсолютного отчаяния и осознания, что это глупость и бессмыслица, — и вдруг нового какого-то витка понимания, что есть её любовь к мужу и есть их отношения, есть их семья. Для меня это не просто дорога от Свердловска в Москву, а именно её путь внутренний... Наверное, это самые привлекательные для меня моменты и как для женщины, и как для актрисы, которая играет эту роль. И я думаю, что именно это, возможно, привлечёт и зрителей, которые будут смотреть фильм.

Александра Урсуляк не знает, почему Владимир Грамматиков выбрал ее на роль своей мамы, но считает, что с его стороны это был крупный жест доверия.

— Он ходил на мои спектакли, и почему-то ему показалось, что я подхожу. Он просто назначил меня своей мамой и дал мне возможность быть абсолютно свободной в существовании. И мне кажется, очень правильно, что он не добивался какой-то достоверности, потому что это всё-таки фильм, художественный замысел. Но это был такой крупный жест доверия.

Актриса рассказала о погружении в атмосферу конца 40-х годов.

— Ну, во-первых, у нас были очень хорошие художники, то есть вся обстановка в общем это время создавала. Плюс, как мне кажется, у меня был богатый опыт общения с моими бабушками, а это как раз люди того времени. Они мне много рассказывали, как они жили, про какие-то бытовые подробности, некоторые привычки они сохранили на всю жизнь. Например, моя бабушка кипятила бельё, хотя уже давно никто не кипятил, или она носила панталоны. Дед мой обязательно перед тем, как налить в чашку чай, сначала обдавал её кипятком. Сейчас этого нет, но тогда это были приметы времени. Если мы там что-то делали не так, Владимир Александрович мог сказать: "Не, ребят, так быть не могло". И потом, мне кажется, что я очень несовременный человек — если меня поместить в другое время, я там даже более органично выгляжу.

Александра Урсуляк порассуждала, почему её так часто достаются роли мам.

— Это вообще парадокс. Ведь обычно серьёзные мастера на пять шагов вперёд видят, что будет с актёром. Но тут никто не мог себе представить, что я так впишусь в образ матери. Для меня и самой это удивительно, потому что я всегда была такая хулиганка, а вдруг и в жизни оказалась многодетной матерью и очень семейным человеком. И всё это выросло в ролях. Почему-то режиссёры видят меня матерью. И современной, как у Наташи Мещаниновой (в сериале «Пингвины моей мамы». — Прим. Ред.), и ретромамой, как у Владимира Александровича. Это загадка и какое-то чудо. Но на самом деле я очень рада, что так случилось, потому что, мне кажется, когда ты совпадаешь внутренне с тем, что ты играешь, это здорово. Мне было бы ужасно грустно и скучно играть всё время какие-нибудь любовные драмы. Всё-таки тема детей — она бездонная. Мы только-только всё раскрываем, что мы, например, абсолютно неправильно детей воспитываем…

По словам Александры, роль в «Пингвинах моей мамы» помогла ей в общении с собственными детьми.