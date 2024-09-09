Режиссер «Собачьего сердца» Бортко заявил, что с ним никто не работает

Создатель фильмов «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита» Владимир Бортко заявил, что уже восемь лет не снимает кино, потому что с ним не хотят работать.

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— Про что я хотел бы поговорить? Про конец жизни, когда ты, в общем, выкинут отовсюду. Практически никому не нужен. Я восемь лет ничего не снимаю, у меня пять оплаченных сценариев уже, которые не снимаются, — пожаловался постановщик.

По словам Бортко, он также предлагал сотрудничество нескольким российским театрам, но ему сказали, чтобы он возвращался в следующем сезоне. Режиссер не может понять, почему с ним отказываются работать. Он считает себя «не самым плохим режиссером», передает 78.ru.

Народный артист России Александр Галибин, который сыграл роль Мастера в мини-сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», раскритиковал новую экранизацию романа. Артист пожалел о просмотре кинокартины режиссера Михаила Локшина, хотя признает ее талантливой.

В свою очередь актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник признался, что за свою жизнь так и не смог полностью понять роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

25 января состоялась премьера экранизации самого мистического романа в истории «Мастер и Маргарита». Подробнее о фильме и о том, стоит ли его смотреть, — в материале «Вечерней Москвы».