Антоха MC рассказал о съемках в фильме «Яблоки»

Фильм «Яблоки» может появиться на онлайн-платформах, сейчас идут соответствующие переговоры, отметила в эфире НСН режиссер картины Варя Маценова.

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Короткометражный фильм «Яблоки» может превратиться в полноценный фильм и сериал, рассказала режиссер картины Варя Маценова в разговоре с НСН.

Ранее в Калининграде прошел 12-й фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче». В короткометражном конкурсе победила лента «Яблоки» Вари Маценовой. Действие маленькой трагикомедии разворачивается в психиатрической больнице. Главного героя сыграл рэпер Антоха МС (Антон Кузнецов) – вместе с двумя товарищами он сбегает из больницы, чтобы найти одноклассницу, которую последний раз видел двадцать лет назад.

«Над фильмом идут переговоры, чтобы выпустить на онлайн-платформе. Верю, что это может стать полным метром или сериалом», – сказала Маценова.

Она поблагодарила съемочную группу, жюри, зрителей и рассказала, что съемки короткометражки длились шесть дней.

«Я прочла рассказ Романа Михайлова и он произвел на меня огромное впечатление. Я принесла его своим педагогам в киношколе и сказала, что хочу снять этот материал в качестве курсовой работы. Съемки шли шесть счастливых дней. Счастлива и благодарна съемочной группе, жюри и зрителям», – подчеркнула собеседница НСН.

Маценова добавила, что сейчас ведет работу над документальным фильмом. В свою очередь рэпер Антоха MC рассказал в беседе с НСН, что ему было интересно поучаствовать в съемках короткометражки. Он отметил, что ждет последующих приглашений в кино.

«Пригласили на пробы. Согласился, было интересно попробовать себя в кино. Результат могут оценить зрители. Все удачно сложилось. До этого был опыт документального кино, основное отличие в том, что от меня не требовалось быть другим человеком. Вообще, думаю о том, чтобы снимать собственное короткометражное кино. Жду последующих приглашений в кино, не только как автор саундтреков, но и актер», – сказал он.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии планируют снять короткометражный фильм, в основу сценария которого легла история военного детства солистки ансамбля «Бурановские бабушки» Галины Коневой, передает «Радиоточка НСН».