Умерла актриса из «Исхода» Алина Власова

Актриса и фотограф Алина Власова ушла из жизни в возрасте 56 лет. Об этом сообщил агрегатор «Кино-Театр.Ру».

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Артистка скончалась 6 сентября. Причины ее смерти не сообщаются, следует из публикации на сайте.

Алина Власова родилась 1 октября 1967 года. За свою актерскую карьеру она сыграла в двух полнометражных фильмах: в драме Олега Урюмцева «Исход», где актриса исполнила роль главной героини, и в детективе «Потерпевший» Владимира Рябцева.

За один год работы в кино она успела встретиться на одной съемочной площадке с актерами Александром Демьяненко, известным по фильму «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая, и артистом Владимиром Носиком. Однако Власова решила не связывать свою жизнь с актерским ремеслом и с головой ушла в фотографию. Она любила снимать портреты знаменитых людей, а ее работы печатали во многих известных изданиях, в том числе в журналах Cosmopolitan и Elle.