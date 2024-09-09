В 51 год умер актер из "Мертвой зоны" Тони д'Антонио

Ушел из жизни Тони д'Антонио, бельгийский комик, актер театра, кино и сериалов. Об этом пишет La Libre.

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Артист скончался 8 сентября на 52-м году жизни. Детали не уточнены.

Д'Антонио родился в 1972 году в Шарлеруа. В 2000-м окончил Брюссельскую консерваторию.

Сниматься начал, еще будучи студентом - во второй половине 1990-х: "Макс и Бобо", "Сестра по духу", "Последние слова", "Не так серьезно", "Клетки", "Заговор любителей", "Бароны", "Лоботрясы", "Мертвая зона" и другие - всего порядка тридцати проектов. Активно снимался во Франции. Работал с Жаном Рено.

Последний фильм с участием актера вышел в этом году.