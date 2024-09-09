Чем сейчас занимается актер Никита Панфилов

Никита Панфилов — актер театра и кино. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни и политической позиции?

Что известно о карьере и личной жизни Панфилова

Никита Панфилов родился 30 апреля 1979 года в Москве. На актерском факультете в Институте современного искусства, он не доучился, так как ушел в армию. После демобилизации окончил Школу-студию МХАТ.

Панфилов снимался в картинах «Адъютанты любви», «Мачеха», «Путейцы», «Однажды будет любовь», «Кровь не вода», «Вычислитель», «Сладкая жизнь», «Мажор», «Лондонград. Знай наших», «Как я стал русским», «Пес», «Салют-7», «Борец», «Лихач», «Дельфин» и других. Всего в его фильмографии более 50 работ.

Первой женой актера Панфилова была коллега Вера Бабенко. Артист обвинял бывшую супругу в измене.

«Я увидел переписку Веры с другим мужчиной и поначалу даже не поверил в это. А потом, когда осознал измену, подумал: почему ей можно, а мне нельзя? После этого я пустился во все тяжкие», — рассказывал он в программе «Судьба человека».

В 2010 году Панфилов женился на Ладе Поярковой, которая работала администратором программы «Армейский магазин» и участников для проекта. В 2013 году у пары родился сын Добрыня. Однако, когда наследнику исполнилось два года, Панфилов и Пояркова развелись. По словам актера, это случилось из-за того, что он узнал об измене супруги.

В 2017 году Панфилов узаконил отношения со стоматологом Ксенией Соколовой. Спустя год у них родилась дочь Аврора.

Какая политическая позиция у Панфилова

Никита Панфилов не высказывал свое мнение о спецоперации, объясняя это тем, что никогда не говорит про политику.

«Есть две вещи, о которых я не говорю никогда: про политику и про моих бывших. Давайте о чем-нибудь хорошем», — отмечал артист.

В 2019 году он объяснял, что отказался от посещения Крыма, для того чтобы не потерять роль в сериале «Пес», который снимала украинская телекомпания.

«Иначе я просто не смогу сниматься. Все съемки проходят на Украине, и я единственный российский актер там», — сообщил Панфилов.

Также актер жаловался на трудности, связанные с отсутствием прямого авиасообщения между Россией и Украиной. По его словам, ранее он летел до Киева чуть более часа, но после ввода ограничений дорога отнимала у него пять часов.

Съемки «Пса» продолжались до 2021 года, затем проект был остановлен и выходил только на украинском телевидении в украинском дубляже.

Как Панфилов относится к алкоголю

Никита Панфилов говорил, что алкоголь не служит для него отдушиной или утешением, как обычно об этом говорят его коллеги. Он отмечал, что нескольких глотков пива ему вполне достаточно, чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня.

«Могу выпить после работы бутылку пива, вторая уже не лезет. Даже не бутылку, а налить в кружку, сделать первые три глотка. И хорошо. Как будто выдохнул. Дальше можно и не пить. Но первые глотки прямо живительные», — делился Панфилов с argumenti.ru.

Артист добавил, что у него достаточно сдержанное отношение к алкоголю — ему достаточно раз в месяц встретиться с друзьями в пабе и выпить.

Чем сейчас занимается Панфилов

Никита Панфилов продолжает творческую деятельность. Актер задействован в спектакле «Физики».

В скором времени также должны выйти сериалы «Положение вещей», «Папаши» и «Лепила» с его участием.