Юра Борисов встретился с Анджелиной Джоли на кинофестивале в Торонто

Снявшийся в американском фильме «Анора» российский актер Юрий Борисов представил картину на кинофестивале в Торонто. Там он встретился с голливудской звездой Анджелиной Джоли.

На официальной странице фильма были опубликованы кадры, где Борисов беседует с Джоли, они широко друг другу улыбаются. Сам артист пока никак не прокомментировал встречу, поскольку удалил из социальных сетей свои аккаунты.

В Торонто актриса представила фильм «Мария», который недавно презентовала на Венецианском кинофестивале. Кино рассказывает о жизни оперной певицы Марии Каллас.

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Впервые за долгое время Анджелина Джоли снова стала главной героиней одного из ведущих светских мероприятий. Актриса посетила Венецианский кинофестиваль. Она была не одна, ее сопровождал предполагаемый избранник — 40-летний рэпер Akala. Папарацци при этом не заметили никаких признаков чего-то большего, чем дружба.

Стало известно, что Джоли перестала петь, поскольку получала от бывшего возлюбленного много необоснованной критики относительно своего голоса. Сейчас она уже переборола комплекс и вновь радует поклонников звучным сопрано.