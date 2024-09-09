Юра Борисов встретился с Анджелиной Джоли на кинофестивале в Торонто

Российский актер Юра Борисов встретился с Анджелиной Джоли в Торонто
Снявшийся в американском фильме «Анора» российский актер Юрий Борисов представил картину на кинофестивале в Торонто. Там он встретился с голливудской звездой Анджелиной Джоли.
На официальной странице фильма были опубликованы кадры, где Борисов беседует с Джоли, они широко друг другу улыбаются. Сам артист пока никак не прокомментировал встречу, поскольку удалил из социальных сетей свои аккаунты.
В Торонто актриса представила фильм «Мария», который недавно презентовала на Венецианском кинофестивале. Кино рассказывает о жизни оперной певицы Марии Каллас.
Впервые за долгое время Анджелина Джоли снова стала главной героиней одного из ведущих светских мероприятий. Актриса посетила Венецианский кинофестиваль. Она была не одна, ее сопровождал предполагаемый избранник — 40-летний рэпер Akala. Папарацци при этом не заметили никаких признаков чего-то большего, чем дружба.
Стало известно, что Джоли перестала петь, поскольку получала от бывшего возлюбленного много необоснованной критики относительно своего голоса. Сейчас она уже переборола комплекс и вновь радует поклонников звучным сопрано.