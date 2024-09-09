Кинокритик объяснил, почему никто не хочет работать с Бортко

Продюсеры не хотят работать с российским режиссером Владимир Бортко, снявшим фильмы «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита», из-за его взглядов на кино, предположил в беседе с NEWS.ru кинокритик Шпагин. Он выразил мнение, что Бортко хочет снять что-то близкое к зрительскому артхаусу, а не коммерческий проект.

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Бортко заработал себе имя, и мне кажется, что любой продюсер даст денег на его новый проект. Я не верю, что нет интереса к его работам. Единственное, могу предположить, что он хочет снять что-то для себя, по типу «Цирк сгорел, и клоуны разбежались». Что-то близкое к зрительскому артхаусу, то есть не коммерческий проект. В таком случае продюсеры могут ему отказывать. Если бы я еще был в продюсерских кругах, я бы и сейчас позвал его снять какой-то фильм или сериал, — высказался Шпагин.

По его словам, Бортко был одним из самых успешных режиссеров в России, который также снял много работ во времена СССР. Он назвал кинодеятеля профессионалом высочайшего класса, чьи работы пользовались успехом. Кроме этого, по словам Шпагина, к Бортко было уважение в продюсерских кругах.

Он уже очень многое сделал для киноиндустрии. Я могу хвалить его работы долгое время, потому что это человек, который очень объективен к своему творчеству. И порой он может быть к себе даже строже, чем критики, — добавил кинокритик.

Ранее Бортко заявил, что уже восемь лет не снимает кино. По его словам, с ним не хотят работать и он «практически никому не нужен». Режиссер подчеркнул, что предлагал сотрудничество ряду российских театров, однако в ответ его просят «прийти в следующем сезоне».