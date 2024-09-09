Как живет актер Олег Чернов

Актер Олег Чернов продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил о спецоперации?

Что известно о карьере и личной жизни Чернова

Олег Чернов родился 23 июня 1965 года в Прокопьевске Кемеровской области. В детстве он хотел стать врачом, однако не смог поступить в Кемеровский медицинский институт на факультет стоматологии. Вскоре Чернов стал студентом санитарно-гигиенического отделения, но через год принял решение бросить медицину. Он вернулся в Прокопьевск, где стал работать на шахте.

Позже Чернов оказался в театре. Там он был монтировщиком сцены.

«Случайно все вышло. Вскоре после того, как бросил медицинский, вернулся из армии мой дружок, который с детства бредил театром. Пришел ко мне и говорит: „Чернов, хватит валять дурака, пойдем в театр монтировщиками, а на будущий год поедем поступать в театральный!“ Так мы и сделали», — вспоминал артист.

После этого, в 24-летнем возрасте, Чернов стал студентом театрального факультета Красноярского государственного института искусств, однако после второго курса его отчислили. Тогда он поехал в Саратов, где его приняли в Саратовскую консерваторию имени Л. В. Собинова.

Актер играл в лентах «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей — 3», «Господа офицеры», «Большая прогулка», «Гибель Империи», «Брежнев», «Морские дьяволы», «Черта», «Жить сначала», «Склифосовский», «Инспектор Купер», «Повороты судьбы», «Дежурство», «Анатомия сердца», «Гранит» и других. Всего в его фильмографии более 60 работ.

Также Чернов снимался в клипах многих российских исполнителей, среди которых Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дмитрий Маликов и другие.

Первой женой актера Чернова была женщина по имени Людмила. В браке родился сын Николай. Его второй женой стала заслуженная артистка России Анастасия Светлова, с которой он учился на одном курсе. Супруги прожили вместе четыре года.

С третьей женой Ириной Чернов прожил 10 лет. Его четвертая супруга — актриса Марина Блейк. Пара познакомилась на съемках сериала «Инспектор Купер».

Что Чернов говорил о спецоперации

Олег Чернов рассказывал, что после публичной поддержки спецоперации многие знакомые отписались от него в соцсетях. Однако он заявил, что ни о чем не жалеет, и призвал коллег, покинувших Россию, перестать говорить и писать гадости. По его мнению, «нужно сохранять достоинство».

«Если ты уехал, будь достоин и сохраняй достоинство! И не тявкай, и не поливай помоями свой дом, где ты родился. Ты поел щей со всеми вместе, наелся, встал и плюнул в кастрюлю, сказал: „Ненавижу ваши щи!“ — и ушел. Вот что получается!» — комментировал артист в передаче «Жизнь и судьба».

Помимо этого, Чернов посоветовал своим оппонентам хотя бы раз съездить в Донбасс, для того чтобы увидеть и понять, что там происходит на самом деле и на чьей стороне правда. Сам Чернов ездил в зону спецоперации не единожды. Например, в июле он вместе с певицей Любовью Успенской выступил с концертом перед участниками СВО в ЛНР, а также передал им гуманитарную помощь.

«Встретился с популярной российской певицей Любовью Успенской, известным актером театра и кино Олегом Черновым, другими представителями отечественного шоу-бизнеса и сотрудниками Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Они приехали в Луганскую Народную Республику с гуманитарной миссией — выступить с концертами перед бойцами в зоне СВО и передать гуманитарную помощь нашим защитникам, а также в госпитали, детские дома и школы-интернаты», — рассказывал глава региона Олег Пасечник в Telegram-канале.

Чем сейчас занимается Чернов

Олег Чернов продолжает творческую деятельность.

В 2023 году артист снялся в сериале «Балет». В скором времени также должны выйти ленты «Темная лошадка», «Морские дьяволы. Вектор атаки», «Пальцы» и «Морские дьяволы. Полярный конвой» с его участием.