Екатерина Волкова выразила свое отношение к «кинокорму»
Екатерина Волкова поделилась своими впечатлениями о возвращении к роли Веры в сериале «Костя — Вера», который выходит на СТС с 9 сентября 2024 года. Как «ИнтерМедиа» сообщало ранее, в продолжении «Ворониных» после ухода Николая Петровича (Борис Клюев) Вера с мужем (Георгий Дронов) переезжают в новую квартиру.
- Самое важное — нам дали карт-бланш, - делится с Газетой.ру об организации съемочного процесса Екатерина Волкова. - То есть мы могли добавлять шутки и вносить изменения в текст, все-таки мы лучше знаем своих персонажей. Это поставило финальную точку в наших сомнениях.
На съемках актриса столкнулась с определенными трудностями:
- Регулярно перед съемками задувалась автозагаром, ведь в проект я вошла после отпуска. А для склейки, к примеру, первой серии, которую мы можем доснимать в середине или даже в конце производства проекта, необходимо всегда быть с одним тоном кожи. Грим занимает часа полтора, и он глобально не отличается от моего ежедневного мейка на мероприятия. Лишь определенный тональный крем, который подходит для кино, подводка стрелочек именно Веры и ее укладка.
Поделилась актриса и своим секретом поддержания фигуры:
- Я давно поняла, что для меня самое главное — это питание. Как бы нам этого не хотелось, но его нужно постоянно контролировать и научить себя не наедаться до отвала. Мне комфортно питаться по схеме 16/8, приучила себя к такому графику и стабильно держу вес благодаря этому подходу. Очень стараюсь не есть после 18.00. Получается не всегда, но редкие отклонения от режима проходят без последствий, если в целом придерживаешься намеченного курса. Особого питания нет — ем что и когда хочется. Но опять же, повторюсь, в маленьком количестве, дозировано. К кинокорму отлично отношусь, если он вкусный. Порой с этим возникают проблемы.