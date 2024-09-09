Екатерина Волкова выразила свое отношение к «кинокорму»

Екатерина Волкова поделилась своими впечатлениями о возвращении к роли Веры в сериале «Костя — Вера», который выходит на СТС с 9 сентября 2024 года. Как «ИнтерМедиа» сообщало ранее, в продолжении «Ворониных» после ухода Николая Петровича (Борис Клюев) Вера с мужем (Георгий Дронов) переезжают в новую квартиру.

- Самое важное — нам дали карт-бланш, - делится с Газетой.ру об организации съемочного процесса Екатерина Волкова. - То есть мы могли добавлять шутки и вносить изменения в текст, все-таки мы лучше знаем своих персонажей. Это поставило финальную точку в наших сомнениях.

На съемках актриса столкнулась с определенными трудностями:

- Регулярно перед съемками задувалась автозагаром, ведь в проект я вошла после отпуска. А для склейки, к примеру, первой серии, которую мы можем доснимать в середине или даже в конце производства проекта, необходимо всегда быть с одним тоном кожи. Грим занимает часа полтора, и он глобально не отличается от моего ежедневного мейка на мероприятия. Лишь определенный тональный крем, который подходит для кино, подводка стрелочек именно Веры и ее укладка.

Поделилась актриса и своим секретом поддержания фигуры: