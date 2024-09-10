Умер Джеймс Эрл Джонс, голос Дарта Вейдера в «Звездных войнах»

Умер актёр Джеймс Эрл Джонс — ему было 93 года. Он дебютировал в кино в 1963 году с фильмом «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу», но наиболее известен он по роли Дарта Вейдера — Эрл Джонс озвучивал злодея в шести фильмах серии «Звёздные войны».

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Ещё одной культовой ролью стал Муфаса, которого Эрл Джонс озвучивал как в оригинальных мультфильмах, так и в недавнем ремейке 2019 года.

Джеймс Эрл Джонс умер утром 9 сентября в своём доме в Датчессе (округ Нью-Йорк).

В 2022 году Эрл Джонс подписал соглашение с Disney, согласно которому компания может использовать программу Respeecher для воссоздания голоса актёра для дальнейшей озвучки Дарта Вейдера. Голос актёра через Respeecher уже воссоздавали в сериале «Оби-Ван Кеноби».