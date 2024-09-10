Студия HBO объявила о начале кастинга актеров в сериал по "Гарри Поттеру"

Студия HBO объявила о начале кастинга для детей из Великобритании и Ирландии на главные роли в предстоящем сериале, основанном на серии книг о Гарри Поттере. Об этом сообщает Deadline.

По данным портала, к апрелю 2025 года создателям сериала необходимо найти детей в возрасте от 9 до 11 лет, которые смогут сыграть роли главных героев – Гарри, Рона и Гермионы.

В объявлении о кастинге подчеркивается стремление к инклюзивности и разнообразию. Для каждой роли студия ищет квалифицированных кандидатов, независимо от их этнической принадлежности, пола, инвалидности, расы, сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Кастинг-директора объявили два условия для прохождения отборочного этапа кастинга. Каждый кандидат должен прислать студии два видео. В первом ролике, ограниченном 30 секундами, актеру необходимо исполнить короткий рассказ или стихотворение. Создатели уточнили, что ребенок может читать наизусть все, кроме отрывков из книг о Гарри Поттере.

Второе видео должно идти не больше минуты, и в нем кандидату на роль одного из главных героев нужно рассказать о себе, включая дату рождения, рост, место жительства и другие сведения.

Сериал по книгам о Поттере планируют выпустить в 2026 году, спустя 15 лет после финальной части фильма. Участники съемочной команды рассказали, что хотят добавить произведению больше деталей из книг, которые не успели показать сценаристы и режиссеры полного метра.