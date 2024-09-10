Актер из сериала «Интерны» умер на 58-м году жизни

Александр Голубев, советский и российский актер кино, сериалов и телевидения и певец ушел из жизни в 57 лет 9 сентября.

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Голубев родился в 1967 году в Москве. В 1994-м окончил факультет музыкального театра ГИТИСа. Со следующего года - артист столичного Театра оперетты. 4

Получил широкую известность как один из исполнителей песни Belle из мюзикла Notre-Dame de Paris. Голубев исполнял ее с Вячеславом Петкуном и Антоном Макарским. Трио получило "Золотой граммофон" за этот хит в 2002 году.

На экране - с середины 1980-х: "Аэропорт со служебного входа", "Небеса обетованные", "Интерны" (Тараскин), "Горько!", "Умник", "Лесник", "Домашний арест", "Отель Элеон", другие проекты.

Заслуженный артист России - с 2008-го.

О смерти музыканта сообщает "СтарХит" со ссылкой на его коллег.

Пометка о кончине артиста также появилась в его профиле на портале "Кино-Театр.Ру". Детали и причина не раскрываются.