Актер фильмов ужасов Джон Кэссадэй умер в 52 года

9 сентября на 53-м году жизни скончался Джон Кэссадэй, значимая величина в современной поп-культуре.

© Unsplash

Джон был художником, автором комиксов, режиссером, сценаристом, писателем, актером - снимался в фильмах ужасов и появлялся в профильных шоу и документальных программах. Как художник активно участвовал в создании фильмов и сериалов.

Кэссадэй работал с Уорреном Эллисон - иконой мира комиксов и Джоссом Уидоном, трудился над расширением франшиз "Люди Икс", "Капитан Америка" и "Звездные войны". Старания артиста были дважды вознаграждены Премией Айснера - это "Оскар" для комиксистов.

Артист умер в реанимации госпиталя в Нью-Йорке, куда был помещен четыре дня назад. Об этом сообщает AITP со ссылкой на сестру художника Робин. Причина смерти на данный момент неизвестна.

Джон Кэссадэй родился в 1971 году. Был художником-самоучкой - и необычайно одаренным: первые, так сказать, уроки он брал у палп-журналов. Посещал киношколу. Публиковаться начал в 1994-м - в инди-изданиях.

С 1996-го начал работать с мейджорами индустрии - Marvel, DC, Dark Horse. Работал над рядом флагманских серий и очень многое сделал для реанимации зачахшей было совсем линейки комиксов Marvel по "Звездным войнам" в 2015-м. Его серия стала самым тиражным комиксом за последние 20 лет - было продано более миллиона копий.