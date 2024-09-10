Умерла Эми Синохара, звезда «Сейлор Мун»

8 сентября скончалась Эми Синохара, японская актриса и сэйю - артистка озвучания и дубляжа.

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В ее фильмографии, начиная с середины 1980-х, - не менее 170 проектов. Самые известные из них - франшиза "Сейлор Мун", а также "Наруто", "Покемон" и "Черепашки-ниндзя".

Об уходе артистки сообщает Oricon со ссылкой на 81 Produce, ее агентство.

Госпожа Синохара умерла в больнице, в качестве причины названа болезнь - без уточнений. Ровно месяц назад ей исполнился 61 год.

Эми Синохара озвучивала аниме, видеоигры, работала на дубляже десятков западных проектов, в частности, была японским голосом героинь Умы Турман, Сальмы Хайек и Хлои Севиньи. Последнее шоу с ее участием вышло в этом году.

Муж - актер Хироси Ватари.