На 97-м году жизни скончался французский актер Робер Деленд

6 сентября в возрасте 96 лет скончался французский комик, актер театра, кино и сериалов Робер Делёнд, близкий друг Бернара Блие.

© Российская Газета

За экранную карьеру, начавшуюся в 1960-х, артист сыграл в пятнадцати картинах и трех десятках шоу. На его сценическом счету - порядка полусотни постановок.

В фильмографии - "Сегодня вечером в театре", "Мадам Бовари" 1974-го, "Синема 16", "Преступники в ночи", номинированная в Каннах "Химера" с Беатрис Даль, "Человек с глазами цвета серебра" с Трентиньяном.

О кончине исполнителя сообщает Quest France. Причина и обстоятельства не указываются. Похороны пройдут 11 сентября.