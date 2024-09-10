Дарья Петриченко: «Меня вдохновляет, что в кино можно прожить много жизней»

12 сентября на большие экраны выходит семейная комедия «Между нами».

По сюжету, талантливый, но несостоявшийся драматург Митя обнаруживает в своей квартире незваных гостей — своенравную 13-летнюю Нику и ее старшую сестру, начинающую актрису Дашу. Пытаясь выселить новых жильцов, Митя понимает, что стал призраком, а Ника — единственная, кто его видит. Сможет ли он исполнить свою задумку, вернуться к жизни и обрести свою любовь? Поговорили о съемках фильма с исполнительницей роли Даши – Дарьей Петриченко

— Расскажите, о чем для вас эта картина?

— Эта история о вере в свою мечту, о вере в себя. О том, что важно никогда не сдаваться, всегда идти к своей цели, не замыкаться в себе. И как важно помогать другим, порой именно эта помощь вернется тебе в двойном объеме. И ты не только поступишь в институт, как моя героиня, но еще обретешь молодого человека, очень крепкую дружбу и новые приключения.

— Что вас зацепило в характере вашей героини? Были какие—то вызовы для вас, как актрисы?

— Знаете, что интересно: у Даши (моей героини) есть мечта поступить в театральный ВУЗ, и, наверное, это один из ключевых моментов, который нас связывает. Я также мечтала. Слава богу, поступила сразу. Но моя вера, мечта поступить в школу-студию МХАТ в 17 лет, по силе была именно такой. Я очень-очень-очень этого хотела. И вот мое желание исполнилось. Я ее даже закончила (смеется).

— Что запомнилось на съемках больше всего?

— Интересно было, что меня утвердили на роль в самый последний момент, буквально за день или за два до начала съемок. Я была в тот момент в Карелии – уехала в небольшое путешествие. Думаю, надо как-то отдохнуть, перезарядиться. А получалось так, что по графику у меня чуть ли не в тот же день, что я возвращаюсь, начинается смена. На очередной экскурсии проверяю билеты и в ужасе вижу, на сайте мне пишут – ваш поезд уже в пути! И тут я понимаю, что 30 июня в 0:20 было вчера! Вот это приключение было, как я добиралась с Соловецких островов, откуда можно выбраться только на самолете или на пароме, который ходит раз в неделю. Вызов для меня – вернуться в Москву любой ценой и успеть на съемки. В итоге я летела на самолете вместе с монахами из Соловецкого монастыря сначала до Архангельска, потом до Москвы. Я просто молилась и просила, чтобы случилось чудо, и я успела. То есть не позволяла себе даже думать, что что-то там не будет так, как задумано. И чудо произошло.

— Какие сцены в фильме для вас особенно сложными или запоминающимися?

— Для меня одни из самых запоминающих сцен, те, которые мы снимали в театре. В тот момент был еще полный зал зрителей. И были кадры, где мне нужно было читать стихотворение на зрителей. Было интересно: они меня слушают, потому что им интересно. Или, может быть, я правда неплохо читаю)) А еще все сцены поступления для меня были, как в жизни – мурашки и тремор самый настоящий. Потому что поступать в театральный институт правда болезненно и очень сложно. Это всегда огромный конкурс, огромное ожидание. А когда это еще и повторяется в кино … было здорово вспомнить.

— Какие жанры в кино вам близки?

— Наверное, драма и комедия. А вообще — хорошие, интересные истории, сценарии, может быть, даже полудокументальные, основанные на реальных событиях.

— Что вас вдохновляет в кино?

— Конечно, съемочный процесс. Ты на какое-то время становишься со всей группой семьей. Как в лагере. И это всегда очень крутая, рабочая, творческая атмосфера.

А еще можно прожить какие-то моменты, которые я, возможно, не смогу прожить в жизни. Можно влюбиться в кино. Можно пережить предательство в кино. Меня вдохновляет, что проживаешь много жизней.

— Какие фильмы оказали на вас самое большое влияние?

— Мне кажется, когда начала готовиться поступать в институт, то начала смотреть много советского кино. Например, фильм «Большая перемена». Я вот смотрю на Ролана Быкова, и его персонаж, он косит в кадре глазом. И думаю, как он это придумал и сделал. Актерская игра в советском кино просто потрясающая! На меня это оказало большое влияние.

А еще я с детства мечтала стать шпионкой, Ларой Крофт. Впрочем, еще я хотела стать стоматологом. Но в «шпионство» меня тянуло всей душой, а в стоматологию – разумом (смеется).

— Что пожелаете фильму в прокате?

— Мне очень хочется, чтобы его увидело как можно больше людей. Это кино получилось очень теплым, очень светлым, добрым. Действительно, про веру, про мечту и про любовь. Я очень жду премьеры.